İkinci elde soran çok alan yok

Eskişehir'de kurulan ikinci el oto pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterse de satıcılar bekledikleri satışı yapamadı.

Odunpazarı'nda kurulan oto pazarına bu hafta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hem araç fiyatlarını öğrenmek isteyen hem de araç almak isteyen vatandaşların geldiği pazarda yoğunluk olmasına rağmen beklenen satışlar gerçekleşmedi. Vatandaşın daha çok gezmek yada fiyat öğrenmek için pazara geldiğini anlatan satıcılar, satışların düşük olduğunu söyledi.

"Kalabalık var ama araba alan yok"

Açık oto pazarına arabasını getiren Ahmet Kayacan, 2 saattir beklediğini fakat arabasına alıcı çıkmadığını dile getirdi. Oto pazarına arabasını getiren vatandaşların galeri fiyatında üstünde fiyata satmak istedikleri için alım satımın olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Benim galerim var ama buraya da ne olur ne olmaz arabamı getirdim. Kalabalık var ama araba alan yok. Örneğin adam galerisinde arabasını 65 bin TL'ye koyuyor ama burada 75 bin TL istiyor. Bu sebepten dolayı da fazla araç satılmıyor. Çok eski arabalara bile 40 bin TL fiyat biçiyorlar. Ne yapsın bu insanlar."

"Sabah 9'dan beri buradayım"

Açık oto pazarına arabasını satmaya getiren Hakkı Öz ise, sabah 9'dan beri beklediğini fakat müşteri bulamadığını belirtti. Arabasını ihtiyaçtan dolayı satışa çıkardığını söyleyen Öz, "Sabah 9'dan beri buradayım. Çok kişi arabamı sordu fakat hala müşteri bulamadım. Ben normalde alım satım işi yapmıyorum. İhtiyaçtan dolayı arabamı satmaya getirdim. İnşallah arabamı satarım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR