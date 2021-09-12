İkinci elde soran çok alan yok - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İkinci elde soran çok alan yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İkinci elde soran çok alan yok

Eskişehir'de kurulan ikinci el oto pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterse de satıcılar bekledikleri satışı yapamadı.

Eskişehir'de kurulan ikinci el oto pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterse de satıcılar bekledikleri satışı yapamadı.

Odunpazarı'nda kurulan oto pazarına bu hafta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hem araç fiyatlarını öğrenmek isteyen hem de araç almak isteyen vatandaşların geldiği pazarda yoğunluk olmasına rağmen beklenen satışlar gerçekleşmedi. Vatandaşın daha çok gezmek yada fiyat öğrenmek için pazara geldiğini anlatan satıcılar, satışların düşük olduğunu söyledi.

"Kalabalık var ama araba alan yok"

Açık oto pazarına arabasını getiren Ahmet Kayacan, 2 saattir beklediğini fakat arabasına alıcı çıkmadığını dile getirdi. Oto pazarına arabasını getiren vatandaşların galeri fiyatında üstünde fiyata satmak istedikleri için alım satımın olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Benim galerim var ama buraya da ne olur ne olmaz arabamı getirdim. Kalabalık var ama araba alan yok. Örneğin adam galerisinde arabasını 65 bin TL'ye koyuyor ama burada 75 bin TL istiyor. Bu sebepten dolayı da fazla araç satılmıyor. Çok eski arabalara bile 40 bin TL fiyat biçiyorlar. Ne yapsın bu insanlar."

"Sabah 9'dan beri buradayım"

Açık oto pazarına arabasını satmaya getiren Hakkı Öz ise, sabah 9'dan beri beklediğini fakat müşteri bulamadığını belirtti. Arabasını ihtiyaçtan dolayı satışa çıkardığını söyleyen Öz, "Sabah 9'dan beri buradayım. Çok kişi arabamı sordu fakat hala müşteri bulamadım. Ben normalde alım satım işi yapmıyorum. İhtiyaçtan dolayı arabamı satmaya getirdim. İnşallah arabamı satarım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İkinci elde soran çok alan yok

İkinci elde soran çok alan yok

İkinci elde soran çok alan yok

İkinci elde soran çok alan yok

İkinci elde soran çok alan yok

İkinci elde soran çok alan yok

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Ekrem İmamoğlu İbrahim Altay
Magazin Gülşen Gökhan Çıra
Spor Okan Buruk Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Adil Karaismailoğlu Cengiz Ergün Mehmet Nuri Ersoy Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İkinci elde soran çok alan yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 15:53:58. #1.12#