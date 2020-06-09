İkinci elde sıfır temas ile kapıya teslimat dönemi İkinci el araç satışınd afaaliyet gösteren CarNext.

İkinci el araç satışınd afaaliyet gösteren CarNext.com, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sürecinde, sıfır temaslı ikinci el araç satış hizmetini başlattı.

Sunulan hizmet kapsamında, satın alma süreçleri görüntülü görüşme aracılığıyla online olarak yürütülebiliyor. Satın alınan ikinci el araçlar ise dezenfekte edilerek, aynı şehir içinde tamamen ücretsiz bir şekilde kapıya kadar teslim ediliyor. Böylece, sosyal mesafe kurallarına uyularak toplum sağlığı gözetilirken, tüketicilere oldukça hızlı ve güvenilir bir ikinci el araç satın alma deneyimi sunuluyor.

14 gün içerisinde ücretsiz iade fırsatı

5 yaşından küçük araçların yer aldığı CarNext.com'da, satın alma işleminden sonra herhangi bir nedenden ötürü fikrini değiştirenler, diledikleri takdirde satın aldıkları aracı 14 gün içerisinde iade edebiliyor.

CarNext.com üzerinden beğendiği bir aracı yakından görmek isteyen kullanıcılar, İstanbul veya İzmir'deki showroom'lara ilgilendikleri aracın transfer edilmesini isteyebiliyorlar. Öte yandan, stokta bulunmayan ikinci el araçlar için CarNext.com üzerinden talep oluşturulup, araç stoklara girdiği anda da doğrudan bildirim alınabiliyor.