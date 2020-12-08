"İkinci elde satışlar durma noktasına geldi"

İkinci el otomobil sektöründe faaliyet gösteren Otomerkezi.net'in CEO'su Ali Karakaş, sektörle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son 3 haftada ikinci el araç pazarında satışların durma noktasına geldiğine dikkat çeken Karakaş şunları söyledi; "Pandeminin etkisiyle kısıtlamaların artışı ve faizlerin yükselişi sebebiyle 15 Kasım itibariyle oto alım-satımı yapan kurumların satışlarında yüzde 90'a varan düşüşler söz konusu. Salgın ve getirilen kısıtlamalar sebebiyle vatandaş üzerinde ciddi bir tedirginlik var. Piyasanın regülasyonu ve belirsizlikten kaynaklı olarak tüketici araç alım kararından vazgeçmiş ya da ertelemiştir.

50 kişilik saha araştırma ekibimiz, özellikle 5 ile 20 arasında araç stokuna sahip olan küçük işletmelerin, satışların durması sebebiyle kepenk indirdiğini ve işlerini evden takip ettikleri bilgisini aktardı.

Kısıtlamaların ne zaman biteceği ve aşılanmanın ne zaman tüketici nezdinde başlayacağına dair belirsizlikler oto alım satımı yapan küçük büyük tüm ticarethaneleri olumsuz yönde etkiliyor. Hali hazırda bu işletmelerin kira, personel gibi giderleri aynı şekilde devam ediyor. Panik satışlar sebebiyle fiyatlar da ani olarak yüzde 7-8 oranında aşağı çekildiği için, ikinci el oto sektöründe ciddi bir maddi kayıp ile karşı karşıyayız.

Bekleyen ve ertelenen ikinci el araç talebinin, aşılanma ve vakaların düşüşüyle birlikte tekrar ani bir şekilde yükseleceğini öngörüyoruz. Fakat bu ani talep artışı, geçtiğimiz yaz başında yaşadığımız radikal fiyat artışlarının tekrar edilmesine sebep olacaktır.

Sıfır kilometre araçlardaki stok sıkıntısı, pandeminin seyri ve fiyatlarda potansiyel bir yükseliş beklendiğinden, aklı selim tüketicinin aracını yenilemesi ya da yeni bir araç alması için Aralık ayının en doğru zaman olduğunu önemle ifade etmek isteriz. 2020 yılında otomobil satışlarının 6,5 milyonla, otomobil+HTA ile birlikte yaklaşık 8 milyonla kapatacağını öngörüyoruz."

Kaynak: Carmedya.com