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İstanbul, Türkiye, Otomobil

İkinci elde koronavirüse karşı dijital önlem!

Otomerkezi.

13.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:32
İkinci elde koronavirüse karşı dijital önlem!

Otomerkezi.net, yeni iş modeliyle ev konforunda ikinci el araç satın almak isteyen müşteriler için OİS sistemini devreye aldı.

"O İş Bizde" sloganıyla yola çıkan "Online İletişim Sistemi" kapsamında, müşteriler otomerkezi.net web adresi üzerinden tek tıkla ikinci el araç satın alabiliyor. Detaylı araç görselleri ve araç videoları müşteri ile WhatsApp üzerinden paylaşılırken, görüntülü konuşma vasıtasıyla danışman tarafından tüm araç detayları iletiliyor.

Noterden vekaletname çıkardıktan sonra noter devir işlemleri, müşterinin seçtiği ekspertiz noktasında ekspertiz ve araç dezenfeksiyonu için hiçbir ücret talep edilmiyor. İstanbul'da 24 saat içinde araçlar kapıya kadar teslim ediliyor. Türkiye çapında 81 il, 913 ilçede geçerli olan online satın alma işlemi kapsamında, araçtan memnun kalmayan sürücüler 48 saat içinde aracı iade edebiliyor. Ayrıca online ortamda satın alınan ikinci el araçlar için, 1 yıl satış sonrası garantisi hediye ediliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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