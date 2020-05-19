"İkinci elde 5 yaş ve üzeri otoya ilgi artıyor" Türkiye ikinci el araç pazarında faaliyet gösteren Otomerkezi.

Türkiye ikinci el araç pazarında faaliyet gösteren Otomerkezi.net'in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, sektörün güncel durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz Nisan ayında, 2019 yılına göre online ikinci el pazarı, 127 bin 252 adet satışla yüzde 11 küçüldü ve özellikle Mart-Nisan aylarında düşen satışlar, bayilerde net olarak hissedildi. Nisan'da ilk üçe oturan markalar sırasıyla Volkswagen, Renault ve Fiat oldu. Fakat ikinci elde hareketlenmenin yakın zamanda başlayacabileceğini ifade eden Karakaş, normalleşme süreci ile birlikte bayram sonrasında pazarın yaralarının nispeten sarılacağını söyledi ve "Panik satışlar sebebiyle fiyatlarda yüzde 5-6 oranında düşüş söz konusu. Bu yüzden araç almak isteyen vatandaşlarımız için bugünler fırsat. Haziran sonu itibariyle fiyatlar yüzde 7-8 tekrar yükselecek" yorumunda bulundu.

Sağlıklı büyüme için sıfır kilometre oto pazarı da toparlanmalı

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısı itibariyle önemli bir hareketlenmeye sahne olan ikinci el araç sektörünün sürdürülebilir şekilde büyümesi için sıfır kilometre araç satışlarında üretim, stok ve ithalat gibi sıkıntıların aşılması gerektiğine dikkat çeken Karakaş, "İyi bir satış grafiği gösteren sıfır kilometre araç pazarı, ikinci el pazarını da direkt olarak etkiliyor. Sıfır kilometre araç parkı, ikinci el için de aynı zamanda araç kaynağı anlamına geliyor. Bu yılın ilk çeyreği bitiminden itibaren maalesef sektör için kayıp bir dönem başlamış oldu. Yıl başında koyulan tüm hedefler değişti. Pazarın kaderini belirleyecek dönem ise yılın son çeyreği olacak" ifadelerini kullandı.

Toplu taşımadan ikinci el otoya eğilim artıyor

Pandemi sebebiyle insanların toplu taşıma araçlarını kullanmaktan çekinmeye başladığı ve şimdiye kadar hiç araç sahibi olmayanların bile artık araç sahibi olmayı düşündüğünü belirten Otomerkezi.net CEO'su Ali Karakaş, daha uygun fiyat etiketine sahip 5-10 yaş arası otoya ilginin her geçen gün arttığını belirtiyor ve "2010-2015 model arası B ve C segmenti araçlara ilgi artarak devam ediyor. Yedek parça, servis ve MTV gibi konularda taşıdıkları avantajlarla yürütme maliyeti daha düşük olan bu araçların yanı sıra 2010 model altı araç pazarı da orta vadede büyümeye açık" şeklinde sözlerine devam ediyor.