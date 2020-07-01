İkinci El Telefon Satın Alacaklara Müjde! İkinci el telefon satın alacaklara müjde! Akıllı telefon, bilgisayar başta olmak üzere elektronik ürünlerin ikinci el satışına yeni standartlar getiriliyor.

İkinci el telefon satın alacaklara müjde! Akıllı telefon, bilgisayar başta olmak üzere elektronik ürünlerin ikinci el satışına yeni standartlar getiriliyor. İkinci el teknolojik ürünleri belirli merkezlerde yenilenerek paketlenip satılacak ve garantisi de olacak.

Ülkemizde sürekli yenilenen vergiler nedeniyle teknolojik ürünleri sıfır satın almak oldukça zor. Çoğu kullanıcı, bir akıllı telefon veya bilgisayar satın almak istediğinde ya ikinci el telefon vb. satan dükkanlara ya da ikinci el telefon vb. ilanların verildiği e-ticaret sitelerine yöneliyor veya değişim kampanyalarından faydalanıyor. İkinci el teknolojik ürünlerinin dezavantajı temiz zor bulunması ve garantisinin bitmiş olması. Yeni düzenleme ile bu değişiyor. Cep telefonu, tablet, bilgisayar ve diğer ilgi gören ikinci el ürünler yenilenmiş ürün olarak geçecek ve garantisi olacak.

Yenilenmiş Ürün Olarak Satılacak, Garanti Belgesi Olacak

Sabah gazetesinin haberine göre, Sanayi Bakanlığı, ikinci el satılan elektronik aletlerin hem ekonomiye kazandırılması hem de mağduriyetin önlenmesi için hazırlıklar yaptı. Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek. Yönetmelikle gelecek yenilikler:

İkinci el ürünler artık 'yenilenmiş ürün' sayılacak.

İkinci el ürünler için Sanayi Bakanlığı'ndan alınacak izin ile yenileme merkezleri kurulacak.

İkinci el satışı yapılacak elektronik ürünler bu merkezlerde standartlara uygun şekilde gözden geçirilecek, tamir edilecek ve yenilenecek.

Ürün sertifikalandırıldıktan ve paketlendikten sonra satışa sunulacak.

Yetkili satıcı ya da merkezler ikinci el ürünleri vatandaştan alabilecek.

Ürünlerin garanti belgesi de olacak. Garanti süresince, ürünlere verilen bakım, onarım, montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yetkili yenileme merkezleri sorumlu olacak.

Yenilenmiş ürünün Türkçe kullanım kılavuzu da bulunacak.

Kaynak: Tamindir