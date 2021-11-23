İKİNCİ EL PAZARINA GİDECEK OLAN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE! Perşembe günleri Kapalı Pazar Yerinde kurulan ikinci el pazarı asfalt yüzeyi düzenleme çalışmaları nedeniyle bu hafta kurulamayacak. Yalova Belediyesi tarafından başlatılan asfalt yüzeyi yenileme çalışmalarından dolayı kurulamayacak olan ikinci el pazarı önümüzdeki haftadan itibaren aynı yerinde hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde (SGK Yanı) Cuma günleri kurulan ikinci el pazarı bu haftadan itibaren Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Nedret Ayaz Kapalı Pazar Yerinde kurulacak.

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