İkinci el otomobillerde son dakika dolandırıcılığı
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İkinci el otomobillerde son dakika dolandırıcılığı

İKİNCİ el otomobil alım satımlarında fırsatçılar, saat 17.00'den sonra parayı EFT yoluyla devretmiş gibi göstererek, noterden satış işlemini gerçekleştiriyor.

İkinci el otomobillerde son dakika dolandırıcılığı
18.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:51

İKİNCİ el otomobil alım satımlarında fırsatçılar, saat 17.00'den sonra parayı EFT yoluyla devretmiş gibi göstererek, noterden satış işlemini gerçekleştiriyor. O saatte para transferi yapılmadığı için sonrasında bankayla görüşerek işlemi iptal eden fırsatçılar, vatandaşları noter ve bankaların mesai saatlerinin son dakikalarında mağdur ediyor. Öte yandan bazılarıysa 'Parayı aktardım ama sistemde sorun var' gibi bahanelerle satıcılara yine son dakika aceleyle noter evrakını imzalattırıyor.

Son dönemde hareketlenen ve fahiş fiyatlarıyla gündeme gelen ikinci el otomobil alım satımlarında yoğunluk oluşunca, fırsatçılar da bu durumdan yararlanmanın türlü yollarını denemeye başladı. Otomobil alım satımlarında fırsatçılar, saat 17.00'den sonra alıcı ve satıcının anlaştığı ücreti EFT yoluyla devretmiş gibi gösterip, noterden satış işlemini gerçekleştiriyor. O saatte para transferi yapılmadığı için sonrasında bankayla görüşerek işlemi iptal eden fırsatçılar, vatandaşları noter ve bankaların mesai saatlerinin son dakikalarında mağdur ediyor. Öte yandan bazılarıysa 'Parayı aktardım ama sistemde sorun var' gibi bahanelerle satıcılara yine son dakika aceleyle noter evrakını imzalattırıyor. Vatandaşların fırsatçılara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen galerici Fahri Karlık, "Kötü niyetli insanlar araca gündüz bakıyorlar, rakamda anlaşıyorlar. 'Paramızı temin edip gelelim' diyorlar. Saat 17.00'den sonra geliyorlar. Aracın 3'te 1 parasını veriyorlar. 'Size EFT yapalım' diyorlar. O saatten sonra EFT olmuyor. Parayı EFT yapıyormuş gibi gösterip, aracın satışını alıp EFT'yi iptal ediyorlar. EFT işlemlerinde çok büyük problemler oluyor. Parayı ekrandan gösteriyorlar hesaba geçmiş gibi ancak sonra iptal ettiriyorlar. Vatandaş da noterde parasını aldığını beyan ettiği için hiçbir şekilde hak talep edemiyor" dedi. 'HESAPTA PARALARINI GÖRDÜKTEN SONRA İMZA ATMALARI GEREKİYOR'Alım satımlarda büyük sıkıntılar yaşandığını söyleyen galerici Ferdi Savaş, "Saat 17.00'den sonra hesaba para geçmiyor ama satış veriliyor. Kişiler bundan mağdur oluyor. O saatten sonra EFT hesaba geçmiyor. İnsanlar internet bankacılığından parayı görmeden noter satışını vermiş bulunuyorlar. Vatandaşların hesapta paralarını gördükten sonra imza atmaları gerekiyor. İkinci el piyasasında şu an için yoğunluk söz konusu. Mevcut sistemin korunacağını ve fiyatlarda düşüş olmayacağını tahmin ediyoruz. Rakamları şahıslar arttırıyor. Araç alacak kişi galeri yerine şahıstan almayı yeğliyor. Bankacı, polis, memur herkes bu işi yapıyor. Bu konuda iyileştirmeler yapılıyor. İnşallah sadece yetki ve yeterlilik belgesine sahip kişiler bu işi yapacak. Biz de bu günleri bekliyoruz" şeklinde konuştu. KAPORA FIRSATÇILARI HAYALİ ARAÇLARI SATIYORPiyasada ikinci elin revaçta olduğunu söyleyen Karlık, "İlan sayfalarında vatandaş aracını ilana koyuyor. Kaparo fırsatçıları ise hayali araçları ilana koyuyor. Örneğin bir aracın bedeli 100 bin TL ama kişi galerinin koyduğu ilanı kopyalayıp ilana koyuyor. 'Ev aldığım için acil 85 bin TL'den satılık' yazıyor. Çanakkale'den adres gösteriyor ancak müşteri aradığı zaman 'Şu anda uygun değilim Ankara'dayım. 2 gün sonra döneceğim. Çok fazla arayan var bin TL kaparo bırakın' diyor. Bu şekilde 20 kişiden biner TL toplayıp, haksız kazanç elde edip hattını iptal ettiriyor. Vatandaşlar muhatap bulamıyorlar. Vatandaşlar buna çok dikkat etsinler bu tür oyunlara gelmesinler' diye konuştu. 'PİYASA TAVAN YAPMIŞ'Araç satın almak için galerileri dolaşan vatandaş Samet Top, "Bugün araç bakmaya geldim. Piyasa aşırı değişmiş. Fiyatlar çok yükselmiş. Kendime göre araç bulamadım. Piyasa tavan yapmış. Askere gitmeden önce aracımı satmıştım şuanda ise arada 15 bin TL'nin oynadığını söyleyebilirim. Araç satın alırken özellikle galeriden almaya çalışıyorum. Araç alırken dükkan sahibinin diksiyonuna, konuşmasına dikkat ediyorum. Bilgi vermesi oldukça önemli. EFT yoluyla araç satın alıp satıyorum hesaba düşmeden de kesinlikle bu işlemi yapmam" dedi. 'EN AZ 6 AY NORMALE DÖNMEZ'

İkinci el piyasasını değerlendiren galerici Zekayi Akçimen ise, "İkinci el piyasasında fiyatlar en az bir 6 ay süre boyunca normale dönmez. Bu işin ticaretini yapan kişiler kesinlikle yüksek fiyattan aldıkları araçları zararına vermez. Her ne kadar ÖTV düşse de aldığı fiyatın altına düşmez. Binici bazında ise kişi arabasının piyasası neyse alım satımına devam eder ama galerilerde düşmez" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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