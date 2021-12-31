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İkinci el otomobilde yaprak kıpırdamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi sürecinde uzun bir dönem yükseliş trendinde olan otomobil fiyatları döviz kurundaki düşüş ile gerilemeye başladı.

Pandemi sürecinde uzun bir dönem yükseliş trendinde olan otomobil fiyatları döviz kurundaki düşüş ile gerilemeye başladı.

Dövizdeki düşüş ile ilk etapta sıfır araçlarda yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş yaşandı. Sıfır araçlardaki düşüş de ikinci el otomobil piyasasında fiyatların gerilemesine neden oldu.

Araç fiyatlarındaki değişiklikler sonucu vatandaşlar araç almadan beklemeye yönelirken otomobil pazarları da boş kaldı.

Bu arada oto galericilerin gündeminde de stokçular var.

İkinci el otomobilde yaprak kıpırdamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kıpırdamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kıpırdamıyor

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