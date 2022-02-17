İkinci El Otomobilde Satışlar Durma Noktasında - Haberler
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İkinci El Otomobilde Satışlar Durma Noktasında

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'de geçen yılın sonlarında dolar kurundaki olağanüstü fiyat hareketleri sonucunda araç fiyatlarında astronomik artışlar yaşandı.

Türkiye'de geçen yılın sonlarında dolar kurundaki olağanüstü fiyat hareketleri sonucunda araç fiyatlarında astronomik artışlar yaşandı. Ancak 2022'de dolar kuru gerilemesine karşın ikinci el fiyatlarında müşterilerin beklediği düşüşün gerçekleşmemesi satışları durma noktasına getirdi

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

DailyMotion.com - Güncel

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