İkinci El Otomobilde Satışlar Durma Noktasında
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Türkiye'de geçen yılın sonlarında dolar kurundaki olağanüstü fiyat hareketleri sonucunda araç fiyatlarında astronomik artışlar yaşandı.
Türkiye'de geçen yılın sonlarında dolar kurundaki olağanüstü fiyat hareketleri sonucunda araç fiyatlarında astronomik artışlar yaşandı. Ancak 2022'de dolar kuru gerilemesine karşın ikinci el fiyatlarında müşterilerin beklediği düşüşün gerçekleşmemesi satışları durma noktasına getirdi
DailyMotion.com - Güncel