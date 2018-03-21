İkinci El Otomobilde Bahar Havası

2018 model araçların satışa çıkmasıyla yüksek seviyede bulunan sıfır otomobil fiyatları, cazibesini koruyan ikinci el otomobil piyasasını canlandırırken, galericiler "otomobil almanın tam zamanı" dedikleri bahar aylarına dikkati çekti.

İkinci El Otomobilde Bahar Havası

2018 model araçların satışa çıkmasıyla yüksek seviyede bulunan sıfır otomobil fiyatları, cazibesini koruyan ikinci el otomobil piyasasını canlandırırken, galericiler "otomobil almanın tam zamanı" dedikleri bahar aylarına dikkati çekti.

Kaynak: Dunya.com

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