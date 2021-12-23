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İkinci el otomobil satışları durdu, fiyatların düşmesi bekleniyor

İhlas Haber Ajansı / Uğur Çetin - Haberler | Ekonomi

İkinci el otomobil satışları durdu, fiyatların düşmesi bekleniyor Sıfır araçlardaki fiyat indirimleri ikinci el otoya da yansıyacak Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik durma noktasına geldi.

İkinci el otomobil satışları durdu, fiyatların düşmesi bekleniyor

Sıfır araçlardaki fiyat indirimleri ikinci el otoya da yansıyacak

İSTANBUL - Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik durma noktasına geldi. Galericiler bu düşüşün ikinci el otomobil piyasasına yüzde 20 olumlu yönde yansıyacağını söylüyorlar.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı açıklamasının ardından dövizde sert düşüş yaşandı. Bu düşüş öncelikle sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10 indirim olarak yansıdı. Sıfır otodaki bu indirimlerin ikinci el otomobil piyasasına yansıması bekleniyor. Galericiler, olumlu yansımayı önümüzde ki günlerde göreceklerini, tahmini düşüşün ise yüzde 20 olacağını söylüyorlar.

"Döviz düştüğünden bu yana araç satamadık"

İkinci el otomobil piyasanın durma noktasına geldiğini galerici Demirhan Akkaya, "Senenin son ayı genel olarak durgun geçer. Vatandaş da dövizde ki oynaklıktan dolayı araç alıp satmak konusunda soru işareti yaşıyor. Dövizde ki sert düşüş sıfır otomobillerde düşüşe neden oldu. Bu durum ikinci el piyasasına da olumlu yönde yansıyacaktır. Bu yansımanın ise yüzde 10 civarında yansımasını bekliyorum. Döviz düşmeden önce ayda 5 araç satıyorduk. Şimdi ise döviz düştüğünden bu yana araç satamadık" şeklinde konuştu.

"İkinci el otomobil piyasasına kademeli olarak indirim yansıyacaktır"

İkinci el piyasasının doğal olarak yavaşladığını vurgulayan galerici Halil Nişan, "Düşüşün sebebi ise dövizin bir anda düşmesinden kaynaklı yaşanıyor. Dövizde artış yaşanırken piyasa çok hareketliydi. Şu an ise ortada bir panik var. Bu durgunluk bir iki ay sürecek gibi görünüyor. Şu anda kimsenin araç almak gibi bir telaşı yok. İkinci el otomobil piyasasına kademeli olarak indirim yansıyacaktır. Bu oran ise yüzde 20 civarında olacaktır" ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobil satışları durdu, fiyatların düşmesi bekleniyor

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İhlas Haber Ajansı / Uğur Çetin - Ekonomi Haberleri

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