İkinci el otomobil pazarları sessizliğe büründü
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İkinci el otomobil pazarları sessizliğe büründü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İkinci el otomobil pazarları sessizliğe büründü Galericiler bayram öncesi hareketliliği arıyor Bayram öncesi hareketli olan ikinci el otomobil pazarları bayram sonrası sessizliğe büründü.

İkinci el otomobil pazarları sessizliğe büründü

Galericiler bayram öncesi hareketliliği arıyor

İSTANBUL - Bayram öncesi hareketli olan ikinci el otomobil pazarları bayram sonrası sessizliğe büründü.

İkinci el otomobil pazarlarında bayram sonrası durgunluk başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi oldukça hareketli olan ikinci el otomobil piyasası bayram sonrası sessizliğe büründü. Galericiler bayram sonrası durgunluğun daha önceki senelerde de aynı olduğunu söylerken 15-20 gün sonrası için tekrar bir hareketlilik bekliyor.

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluğa ilişkin konuşan Galerici Mahmut Mermer "Bayram sonrası ikinci el otomobil piyasasında durgunluk başladı. Genelde bayram sonrası 15-20 gün durgun geçer. Araç fiyatlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar var. Biz fiyatların düşeceğini düşünmüyoruz. Şuan araç almak için uygun bir zaman. Yaz döneminde piyasa daha hareketli oluyor, kışa doğru tekrar rutine döner" diye konuştu.

Galerici Orçun Çebi ise "İkinci el otomobil piyasasında bayram öncesi hareketlilik vardı. Şimdi ise durgunluk var. Araç fiyatları şuanda eski piyasaya göre çok yüksek ama fiyatların tekrar düşeceğini de düşünmüyoruz. Eski piyasa olsa kapımızda 45-50 araç olurdu, şimdi ise bu rakam 30'larda. Piyasayı sadece galericiler değil biniciler de belirliyor. Kredi faizlerinin yüksek olması da piyasalarda durgunluğa neden oluyor. Tekrar piyasaların hareketlenmesini önümüzdeki dönemde bekliyoruz" dedi.

İkinci el otomobil pazarları sessizliğe büründü
İkinci el otomobil pazarları sessizliğe büründü
İkinci el otomobil pazarları sessizliğe büründü
İkinci el otomobil pazarları sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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