İkinci el otomobil bayram sonrasını bekliyor
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İkinci el otomobil bayram sonrasını bekliyor

İkinci el otomobil bayram sonrasını bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan otomotiv sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan otomotiv sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor. 2021 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 121,6 artarak 48 bin 375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 183,1 artarak 13 bin 113 adet oldu. Rakamlar satış adetlerinin bir yıl öncesine göre gözle görülür bir şekilde arttığını gösterse de, fabrikalarda küresel salgın nedeniyle yaşanan üretim sıkıntıları, çip tedariki konusunda yaşanan darboğaz ve ÖTV oranlarında düşüş beklentisinin olmaması ikinci el otomobil piyasasının hareketli günler geçireceğini işaret ediyor.

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil piyasasının bayram sonrasında hareketli günler yaşayacağını söyledi. Kumdakcı, "ÖTV'de geçen yıl beklenen indirim yerine yapılan düzenleme ile gerçekleşen oransal artış, ardından bu sene başında elektrikli otomobillere yapılan ÖTV düzenlemesi araç alacaklarda her zaman bekledikleri Özel Tüketim Vergilerinde herhangi bir indirimin olmayacağının bir göstergesi niteliğinde olarak yorumlanabilir. Diğer yandan, pandemi döneminde otomobil fabrikalarında yaşanan çip tedariki sıkıntısı ve buna bağlı olarak yaşanan arz daralması sıfır araca olan talebin karşılanmasında sorun yaratıyor. Geçen yıl araç fabrikalarında yaşanan üretim sorunu nedeni ile ikinci el otomobillere olan talep patlamasının bir benzerinin daha yaşanma ihtimali bu yaz ayları içinde olası görünüyor. Sonuç olarak bayram tatili sonrası havaların ısınması ile zaten geleneksel hale gelen ikinci el talep artışının bu sene küresel salgının etkisi ile daha fazla yaşanacak olması, yüksek döviz kuru etkisi ve ÖTV'de herhangi bir indirim olmayacağı öngörüsü ile özelikle ikinci el araç piyasasında, geçen yıl gibi fahiş oranda olmasa da yine ciddi bir fiyat artış beklentisi oluştu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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