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İkinci el otoda ruhsat fotokopisi ve araç fotoğrafı isteyenlere dikkat

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İkinci el otoda ruhsat fotokopisi ve araç fotoğrafı isteyenlere dikkat

İkinci el oto piyasasının tekrar canlanmasıyla dolandırıcılar, ilan veren satıcılardan aldıkları araç ruhsat fotokopisi ve araç fotoğraflarını kullanarak verdikleri sahte ilanlarla yeni mağduriyetler oluşturmaya başladı.

TRABZON (İHA) - İkinci el oto piyasasının tekrar canlanmasıyla dolandırıcılar, ilan veren satıcılardan aldıkları araç ruhsat fotokopisi ve araç fotoğraflarını kullanarak verdikleri sahte ilanlarla yeni mağduriyetler oluşturmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan B.S. adlı vatandaş arabasını satmak için bir internet sitesine ilan verdi. İlan sonrasında kendisini arayarak alıcı olarak tanıtan bir şahsın 'hasar kaydını sorgulama' beyanıyla aracın ruhsat fotokopisini ve araç fotoğraflarını istemesi üzerine bu belgeleri de anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden şahsa gönderen B.S. adlı vatandaş, birkaç gün sonra başka bir internet sitesinde kendi aracının fotoğrafları kullanılarak sahte ilanla satış ilanı verildiğini gördü.

Sahte ilan verilerek kişisel verilerinin kullanılması sebebiyle B.S. adlı vatandaş Of Polis Merkezi Amirliği'ne giderek dolandırıcılar hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

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