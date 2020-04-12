İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu
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Renault, Türkiye, Ford, Güncel

İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın mart ayında da değişmeyerek Volkswagen (VW) olurken, ardından Renault ve Ford sıralandı.

12.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:28
İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın mart ayında da değişmeyerek Volkswagen (VW) olurken, ardından Renault ve Ford sıralandı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, mart ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 152 bin 544 adet satış gerçekleşti.

Bunların 122 bin 203'ü binek araç, 30 bin 341'i ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8, geçen aya göre yüzde 3'lük bir düşüş gözlemlendi.

Mart ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 163 bin 756 olarak gerçekleşti. İlana çıkan araçların yüzde 93'ü satıldı.

Geçen aya göre ilana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 2'lik, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11'lik bir artış gerçekleşti.

En çok satan ilk 10 marka

Bu yılın mart ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 22 bin 843 adetle VW oldu. Ardından 20 bin 257 adetle Renault, 16 bin 22 adetle Ford sıralandı.

Bunları 15 bin 334 adetle Fiat, 8 bin 921 adetle Opel, 7 bin 945 adetle BMW, 7 bin 639 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 427 adetle Hyundai, 6 bin 935 adetle Peugeot ve 5 bin 254 adetle de Toyota izledi.

Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 78'sini temsil etti.

Binek araç satışlarında Passat zirveyi bırakmıyor

Mart ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirvenin üçlüsü yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 282 adetle yine başı çekerken, bunu 5 bin 255 adetle Renault Clio, 4 bin 635 adetle Ford Focus izledi.

Ardından 4 bin 344 adetle Renault Megane, 4 bin 234 adetle Renault Fluence, 4 bin 66 adetle Opel Astra, 3 bin 454 adetle Toyota Corolla, 3 bin 158 adetle Renault Symbol, 2 bin 958 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 29 adetle de VW golf geldi.

Ticaride Doblo ilk sırada

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 965 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı. Doblo'yu 2 bin 991 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 847 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 770 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 240 adetle VW Caddy, 2 bin 90 adetle VW Transporter, 1.602 adetle Ford Transit, 1.601 adetle Renault Kangoo, 1.324 adetle Peugeot Partner ve 844 adetle de Citroen Berlingo izledi.

Mart ayında online pazarda en hızlı satılan marka 30 günle Opel olurken, en yavaş satılan ise 46 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Öte yandan, 12 ülkede günde 8 milyondan fazla veriyi tarayan INDICATA'nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.

INDICATA tarafından raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.

Kaynak: AA

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