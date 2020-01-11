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İkinci el otoda en çok tercih edilenler markalar belli oldu

Türkiye ikinci el online otomotiv pazarında geçen yıl en çok tercih edilen marka 240 bin 870 adet satış ile Renault olurken, bunu 239 bin 700 adetle Volkswagen (VW) ve 177 bin 464 adetle Ford izledi.

11.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:18
İkinci el otoda en çok tercih edilenler markalar belli oldu

ikinci el online otomotiv pazarında geçen yıl en çok tercih edilen marka 240 bin 870 adet satış ile olurken, bunu 239 bin 700 adetle (VW) ve 177 bin 464 adetle izledi.

Kaynak: Dunya.com

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