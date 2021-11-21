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İkinci el oto pazarında yoğunluk

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erzurum'da hafta sonu kurulan ikinci el oto pazarında yoğunluk yaşandı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da hafta sonu kurulan ikinci el oto pazarında yoğunluk yaşandı. Yoğunluğa rağmen satışların az olduğu belirtilirken, fırsatçıların astronomik fiyatlardan araç satışı tepki çekiyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde kurulan açık oto pazarında büyük bir yoğunluk yaşandı. Satıcıların "Bakan çok, alan yok" dediği pazarda fiyatların yüksekliği ise dikkat çekiyor. Vatandaşlar bazı satıcıların krizi fırsata dönüştürerek 200 bin TL'lik araca 350 bin TL fiyat belirlediğini belirtirken, bazı satıcılar da pazardaki fiyatların alıcı için de satıcı için de karlı olduğunu söylediler. - ERZURUM

İkinci el oto pazarında yoğunluk

İkinci el oto pazarında yoğunluk

İkinci el oto pazarında yoğunluk

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