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İkinci el oto pazarında soran çok alan yok

Samsun İkinci El Otomobil Pazarında satıcılar alıcı olmamasından yakınırken, alıcılar ise fiyatların yüksek olmasından dert yandı.

İkinci el oto pazarında soran çok alan yok
15.08.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:23

Samsun İkinci El Otomobil Pazarında satıcılar alıcı olmamasından yakınırken, alıcılar ise fiyatların yüksek olmasından dert yandı.

Sıfır otomobillerdeki arz-talep dengesizliği nedeniyle ikinci ele talep artınca fiyatlar tavan yapmıştı. Geçen haftaya kadar oldukça hareketli olan ikinci el otomobil satışlarında şu anda durgunluk hakim. Cumartesi günleri kurulan Samsun 2. El Otomobil Pazarında satıcılar işlerin durgun olmasından yakınırken, alıcılar ise ikinci el araç piyasasının oldukça yükseldiğini ifade ederek otomobil alamadıklarından dert yandılar.

"Düzgün bir araba 100 bin ile 130 bin TL arasında"

Eskiden 60 bin TL'ye alınabilecek düzgün arabaların şu anda 100-130 bin TL'ye satıldığının altını çizen Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "Araba piyasasında son 1 haftadır düşüş var. Döviz artınca otomobil satışları düştü. Ondan önceki süreçte ise otomobil işinde çok hızlı ticaret oldu. Piyasa çok yükseldi. Ortalıkta bir kriz var. 5 liralık arabalar 10 lira oldu. İkinci el otomobiller iki kat fiyatına satılmaya başlandı. Fındık ve çay zamanı olması da pazarın boş olmasına neden oldu. Otomobil fiyatlarının düşeceğine inanmıyorum. Bugün sıfır araba almak isteseniz 5 ay sonraya sıra yazıyorlar. Üretim az olduğu için fiyatlar inmese de sabitlenebilir. 'Opsiyonlandı' olayı pandemide başladı. Otomobili satmamakla alakalı bir durum. Her hafta üzerine koydukları için satılmış gibi gösterip, üzerine para koymaya çalışıyorlar. Şu anda düzgün bir ikinci el arabayı 100 bin TL'den aşağıya alamıyorsunuz. İyi bir araba alacağım derseniz 100-130 bin TL'yi gözden çıkartacaksınız. Bir Toros arabası ya da Şahin arabası 30-40 bin TL olmuş. Pandemiden önce bu arabalar 7-8 bin TL'ye satılıyordu" dedi.

Alıcılar fiyatlardan memnun değil

Fiyatların oldukça arttığına değinen alıcılar, "Pazardaki birçok arabaya baktık. Bizim aklımızdaki rakamlar ile söylenen rakamlar uçuk. Bugün 100 bin TL'ye sorduğumuz araç 10 gün sonra 110 bin TL oluyor. Şu anki ticaret hayali ticaret gibi oldu. Yeni araç yok, eskiye talep çok. Vatandaş, 'para yok' diyor. Hep iyi arabalara bakıyorlar" diye konuştular.

Satıcılar alıcı olmamasından yakınıyor

Otomobillerin sorulduğunu ama alıcı olmadığını belirten satıcılar ise şunları söylediler:

"Otomobil fiyatları son zamanlarda oldukça arttı. Benim sattığım Broadway 10 bin TL idi, şu anda ise 19 bin TL. Soran çok oluyor. Herkes uygun fiyat peşinde ama o günler geride kaldı. Piyasa şu anda çok durgun. Alım-satım yok. Fiyatlar yüksek. Pazarda bekliyoruz. Soran çok ama alan yok." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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