HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok

İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok -Araç alma isteyenler otomobil değil sanki uçak pazarı diye isyan etti Bursa'da pandemi sürecinden sonra ikinci defa kapılarını açan ikinci el otomobil pazarında yüksek fiyatlar sebebiyle müşteri çok ancak alıcı yok.

26.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:23

İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok

-Araç alma isteyenler otomobil değil sanki uçak pazarı diye isyan etti

BURSA - Bursa'da pandemi sürecinden sonra ikinci defa kapılarını açan ikinci el otomobil pazarında yüksek fiyatlar sebebiyle müşteri çok ancak alıcı yok. Vatandaşlar yüksek fiyatlardan dolayı otomobil değil sanki uçak pazarı diye isyan etti.

Yaklaşan kurban bayramı sebebiyle bu hafta ikinci defa kapılarını açan Bursa ikinci el otomobil pazarında büyük bir hareketlilik yaşandı. Pazar satılık ikinci el otomobillerle dolup taşarken bayram öncesi araç almak isteyen vatandaşlarda pazara yoğun ilgi gösterdi. Pazarda ikinci el otomobil fiyatlarının yüksek olması sebebiyle araç almak için gelen binlerce vatandaş araç almadan ger döndü. Bazı vatandaşlar bütçelerine uygun araç bulabilmek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pazara gelip saatlerce dolaştı. Buna rağmen bütçelerine uygun araç bulamayan vatandaşlar fiyatların belirsiz şekilde yükselmesine tepki gösterdi.

Pazara araç almak için geldiklerini fakat alamadan geri döndüklerini ifade eden vatandaşlar, "Pazarda araç fiyatları çok yüksek hurda tabir edebileceğimiz araçlara 42 bin lira yazmışlar, 40 bin lira bütçeyle pazara geldik araç bulamadan geri dönüyoruz. Piyasa kısa sürede kendini ikiye katlamış durumda. 5 saattir pazarda geziyoruz bütçemize uygun araç bulamadık. Burası sanki araç pazarı değil uçak pazarı gibi aracımızı 2 ay önce sattık şimdi sattığımız paralara araç bulamıyoruz. Pazarda kim ne tutturursa fiyat yazmış, bu fiyatlarda ihtiyacı olanda alamıyor. Fiyatlar arttığı için satmak isteyende satmıyor. 5 saattir pazarda dolaşıyoruz biride demedi bin lira indirimimiz olsun demiyor. Kimse pazarlık yapmıyor. Herkes tok satıcı" dedi.

İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta Magazin
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı Güncel
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu 3. Sayfa
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan 'pes' dedirten bir görüntü daha
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Ziya Selçuk Haydar Akar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Bonomo Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Tahir Karapınar Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 14:08:12. #1.15#
title