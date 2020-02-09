İkinci el oto ekspertizde "hizmet yeterlilik belgesine" dikkat
Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, "Aracın geçmişinin ve mevcut durumunun öğrenilmesi amacıyla mutlaka ekspertiz hizmeti alınmalı. Alıcılar, yanlış veya eksik bilgi aktarımı sebebiyle mağduriyet yaşayabiliyorlar" dedi.
09.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:27
TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, "Aracın geçmişinin ve mevcut durumunun öğrenilmesi amacıyla mutlaka ekspertiz hizmeti alınmalı. Alıcılar, yanlış veya eksik bilgi aktarımı sebebiyle mağduriyet yaşayabiliyorlar" dedi.
Kaynak: Dunya.com