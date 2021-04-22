İkinci el oto dolandırıcıları tutuklandı
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İkinci el oto dolandırıcıları tutuklandı

İkinci el oto dolandırıcıları tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İnternet ilanları ile araçlarını satışa çıkartanları ağına düşüren dolandırıcılık şebekesi Sivas'ta yakayı ele verdi.

İnternet ilanları ile araçlarını satışa çıkartanları ağına düşüren dolandırıcılık şebekesi Sivas'ta yakayı ele verdi. Dört şüpheli çıkartıldıkları mahkemede tutuklandı.

Sivas'ta otomobilini satmak için internete ilan koyan bir kişiyi ağına düşüren şebeke Sivas'ta yakayı eve verdi. Geçtiğimiz gün Sivas'ta yaşanan olayda, telefonla yaptıkları görüşmede aracı satın almak için 120 bin TL bedelle anlaşan 3 kişi geçtiğimiz gün Sivas'a geldi. Araç sahibiyle devir işlemini gerçekleştiren şahıslar, aracı da alarak kayıplara karıştı. Para ödemeden aldıkları aracı daha önce anlaşmaya vardıkları bir galeriye 71 bin 500 TL değerle satan dolandırıcılar paraları alarak kaçtı. Parasını almak için bankaya giden satıcı, birlikte bankaya gittikleri kişi bir anda ortadan kaybolunca dolandırıldığını anlayarak polisten yardım istedi. Polisin hızlı ve titiz takibi sonucu üç dolandırıcı Amasya istikametine giderken Tokat'ta yakayı ele verdi. Dolandırıcılar üzerilerindeki 70 bin 550 TL ile gözaltına alındı. Dolandırıcıların benzer yöntemle birçok kişiyi dolandırdıkları, haklarında 245 farklı suç kaydı bulunduğu anlaşıldı. Olayla ilgili 4 zanlı Sivas İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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