İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor
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İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor

İhlas Haber Ajansı / UĞUR ÇETİN - Haberler | Ekonomi

İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor İkinci el oto piyasasında ilk 20 gün belirleyici olacak Kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde ikinci el oto piyasası durgunluğunu koruyor.

İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor

İkinci el oto piyasasında ilk 20 gün belirleyici olacak

İSTANBUL - Kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde ikinci el oto piyasası durgunluğunu koruyor. Galericiler talebin olmadığını ancak, önümüzdeki ilk 20 günün piyasanın ne yönde olacağı konusunda belirleyici olacağını söylüyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 günlük kısıtlama sona erdi. Kısıtlama sonrasında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasını kapsayan iki haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Kapanma döneminde online hizmet veren galericiler, kademeli normalleşme ile beraber iş başı yaptı. Hizmet vermeye başlayan galericilerde durgunluk devam ederken, talebinde olmadığı dikkat çekiyor. Kapanma süreci boyunca online hizmet vermeye çalıştıklarını belirten galericiler, piyasanın durgun olduğunu ancak faiz oranlarının düşmesi ile birlikte canlılık beklediklerini söylüyor.

"Kredi faizleri düştüğü durumda da araç ihtiyacı olanlar araç alacaktır"

Kapanma boyunca online olarak hizmet vermeye çalıştıklarını belirten galerici Nihat Karip, "Halkımız online araç alışverişine çok alışık değil. Görmeden araç almak istemiyorlar. O yüzden durgun geçti bizim için. Kademeli normalleşmede bugün ilk gün önceden olan talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu an krediler çok yüksek faizler düşmeden de ikinci el piyasasında hareketlilik beklemiyoruz. Düştüğü durumda da araç ihtiyacı olanlar araç alacaktır. İkinci ele talep yok daha çok satmak isteyen parasını nakde çevirmek isteyen çok. Yaz ayının gelmesi ile beraber talebin olacağı düşüncesindeyim. Bizler galericiler olarak ümitliyiz" şeklinde konuştu.

"Araç almak için bir talep yok"

Kademeli normalleşme ile birlikte ikinci el oto alım satım piyasasının nasıl olacağını merakla beklediklerini belirten, Galeri Yunus Ete, "Kapalı olduğumuz dönemde birkaç talep vardı onlara şu anda karşılık vermeye çalışıyoruz. Havaların ısınmasıyla bir hareketlilik bekliyoruz. Önümüzde ki 20 gün piyasanın ne yönde olacağı konusunda belirleyici olacaktır. Şu an araç almak için bir talep yok daha çok satmak isten var. Piyasa sabitlenir ve faizler düşerse piyasanın canlanacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor
İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor
İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor
İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ÇETİN

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