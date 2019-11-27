İkinci el dükkanı alev topuna döndü
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İkinci el dükkanı alev topuna döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı ikinci el dükkanında yangın çıktı.

27.11.2019 22:49 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:57
İkinci el dükkanı alev topuna döndü

'nın ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı ikinci el dükkanında yangın çıktı.


Akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi üzerinde bulunan ikinci el eşya dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın sonrasında dükkan alev topuna döndü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise meraklı gözlerle yangını izledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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