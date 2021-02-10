İkinci el cihazların yüzde 90'ının üzerinde eski sahibine ait veriler bulundu

Kaspersky araştırmacıları, iki ay içinde bellek kartları ve sabit sürücüler gibi 185'in üzerinde depolama ortamı cihazını analiz ederek, yüzde 90'ında eski sahibine ait veriler buldu.

Kaspersky araştırmacıları, iki ay içinde bellek kartları ve sabit sürücüler gibi 185'in üzerinde depolama ortamı cihazını analiz ederek, yüzde 90'ında eski sahibine ait veriler buldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl yeni modellerin çıktığı teknoloji dünyasında devamlı olarak yeni bir cihaz satın almak büyük maliyet gerektiriyor. Bu nedenle çoğu tüketici paradan tasarruf etmek için ikinci el cihazlara yöneliyor.

Kaspersky uzmanları tarafından yapılan son araştırmalar, cihazlardaki verilerin büyük çoğunluğunun satılmadan önce silinmediğini ve önceki sahiplerin bilgilerini üçüncü tarafların erişimine açık hale getirdiğini ortaya koydu.

Kaspersky araştırmacıları, iki ay içinde bellek kartları ve sabit sürücüler gibi 185'in üzerinde depolama ortamı cihazını analiz etti ve yüzde 90'ında eski sahibine ait veriler buldu. Veri içeren cihazların yüzde 16'sı bilgilere doğrudan erişim sağlarken, yüzde 74'ünde depolama ortamındaki adreslenmemiş alandan silinmiş dosyaları kurtarmak mümkün oldu.

Keşfedilen veriler, takvim bilgileri ve toplantı notlarından kişisel fotoğraflara ve videolara, vergi belgelerine, banka bilgilerine, oturum açma kimlik bilgilerine ve tıbbi verilere kadar uzanıyor. Bu veriler yanlış ellere düştüğünde tehlikeli olabiliyor.

Analiz edilen ikinci el cihazların yüzde 17'si virüs uyarısı veriyor. Bu da ikinci el cihaz satın alan kullanıcıların sadece eski sahiplerinin verilerini değil, virüslerini de devralabileceği anlamına geliyor.

"Kişisel cihazlarınızdaki verileri her zaman şifreli tutmalısınız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky GReAT Avrupa Başkanı Marco Preuss, "Genel olarak cihazın kaybolması veya herhangi birinin yetkisiz erişim sağlaması ihtimaline karşı kişisel cihazlarınızdaki verileri her zaman şifreli tutmalısınız. Kişisel verileriniz yanlış kişilerin eline geçtiğinde bu yalnızca sizi değil, içinde hangi bilgilerin bulunduğuna bağlı olarak arkadaşlarınızı, ailenizi ve hatta işvereninizi de riske atabilir." ifadelerini kullandı.

Kaspersky GReAT Almanya Başkanı Christian Funk da, "Verileri basitçe silmenin veya bir depolama ortamını yeniden biçimlendirmenin verileri temizlemek için yeterli olduğu genel bir yanılgıdır. Cihazı alan kişi teknik olarak biraz bilgili olsa bile bu verileri kurtarabilir. Verilerin üzerine yazarak tam silme işlemi yapmak bu yüzden çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky uzmanları, ikinci el bir cihaz satarken verilerin gerçekten silindiğinden emin olmak için şunları önerdi:

"Dosyanın saklandığı saklama alanının üzerine yeniden veri yazma yoluyla silindiğinden emin olun. Bunu bu işe özel programlar yardımıyla yapabilirsiniz. Kaspersky Total Security gibi bazı güvenlik çözümlerinde bu tür bir veri kaldırma aracı bulunur. Bu seçilen verilerin üzerine tekrar tekrar yazılmasını ve kurtarılamayacak hale gelmesini sağlar. Normalde şifreleme için kullanılan, ancak dosyaları sabit diskten silmek veya kullanılamaz hale getirmek için de kullanılabilen Windows'un kendi yerleşik veri temizleme aracı Cipher da bu iş için kullanılabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt