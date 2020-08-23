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"İkinci el cihaz düzenlemesi" tüketiciye "güvenli ikinci el" imkanı sunacak

Ticaret Bakanlığı'nın kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenerek yeniden satışa sunulması sürecine ilişkin düzenlemesinin ikinci el ekosisteminde kayıt dışılığı önleyeceği ayrıca tüketiciye "güvenli ikinci el" cihaz satın alma imkanı getireceği bildirildi.

23.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:48

Ticaret Bakanlığı'nın kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenerek yeniden satışa sunulması sürecine ilişkin düzenlemesinin ikinci el ekosisteminde kayıt dışılığı önleyeceği ayrıca tüketiciye "güvenli ikinci el" cihaz satın alma imkanı getireceği bildirildi.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nden (m-TOD) yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve yeniden satışa sunulması sürecine ilişkin faaliyetleri kapsayan yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, yönetmelik uyarınca, kullanılmış cep telefonları (En az 1 yıl kullanılmış olanlar) ve tabletler, Bakanlıkça yetkilendirilecek olan yenileme merkezleri tarafından, Bakanlığın veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekilde yenilenebilecek. Bu cihazlar, yenileme merkezi tarafından yetkilendirilmiş yetkili alıcılar vasıtasıyla tüketiciden alınarak yenileme merkezine iletilebilecek veya yetkili yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan da alınabilecek. Yenilenen cihazlar, sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra yenilenmiş ürün olarak ve yenilenmiş ürün garantisi ile yetkili satıcılar tarafından tekrar satışa sunulabilecek. Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, "yenilenmiş ürün" ibaresine ve yenileme merkezinin bilgisine yer verilerek satışa sunulacak.

m-TOD açıklamasında, söz konusu düzenleme ile ikinci el cihaz ekosisteminde kayıt dışılığın büyük ölçüde önleneceği belirtilerek, "Tüketiciye tüm kontrollerden geçmiş, veri temizliği yapılmış, güvenli ikinci el cihaz sunulabilecektir. İlgili yönetmelik kapsamında sağlanacak yenilenmiş ürün garantisi ile yetkili yenileme merkezleri tarafından piyasaya arz edilen ürünlerde, tüketicinin her türlü ihtiyacında başvurabileceği ve hizmet alacağı muhatap oluşturulacaktır. Piyasadaki atıl telefon ve tabletlerin de ekonomiye kazandırılması öngörülen çalışmalar sayesinde, milli ekonomiye katkılar sağlanacağı gibi tüketicinin nitelikli ikinci el ürünü tercihi sağlanarak teknolojiye erişim olanakları da desteklenmiş olacaktır." denildi.

Düzenleme sayesinde tüketicilerin tüm kontrollerden geçmiş güvenli ve garantili ikinci el cihazlar ile buluşmalarına imkan tanınacağı, yeni yatırımlar ile yeni istihdam olanakları sağlayacağı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Atıl ürünlerin ekonomiye kazandırılması ile milli ekonomiyi de desteklemesi beklenen bu düzenlemenin hayata geçmesinde emeği olan Başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na teşekkür eder, söz konusu düzenlemenin ülkemiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: AA

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