İkinci el cep telefonu ve tabletlerde "garantili" satış dönemi
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İkinci el cep telefonu ve tabletlerde "garantili" satış dönemi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkça hazırlanan ve son aşamaya gelen yeni düzenlemeyle ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğini bildirdi.

İkinci el cep telefonu ve tabletlerde
17.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:05

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkça hazırlanan ve son aşamaya gelen yeni düzenlemeyle ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğini bildirdi.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının "yenilenmiş ürünlerin satışına" yönelik düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu düzenlemenin önemine işaret eden Pekcan, "Düzenlemeyle kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasını, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesini, ithalatın azaltılmasını ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle güvenli bir şekilde ikinci el cihaz almalarını sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, düzenlemenin tüketicilerin ikinci el ürün alıp satarken güvenli şekilde hareket etmesini sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mevcut durumda, özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak, tüketicilerin güvenli şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarını sağlamak istiyoruz. Hazırladığımız yönetmelik taslağı, ülkemizde 'yenilenmiş ürün' sisteminin yasal altyapısını oluşturacak. Bu sayede, tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli şekilde hareket edebilecek. Satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında da garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek."

"En az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak"

Pekcan, bu kapsamda kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından belirli bir standarda göre yenilenebileceğini, sertifikalı ve garantili şekilde tekrar satışa sunulabileceğini aktardı.

Bakanlıktan "Yenileme Yetki Belgesi" alarak faaliyette bulunacak yenileme merkezlerinin, tüketicilerden kullanılmış ürünleri almak ve yenilenmiş ürünleri satmak üzere kendilerine bağlı çalışan "alıcı" ve "satıcı" kanalları oluşturabileceğini vurgulayan Pekcan, "Yenilenen ürünlerin ambalajında, etiketinde ve reklamlarında 'yenilenmiş ürün' ibaresine yer verilerek satışa sunulması ve ayrıca bu ürünlere en az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak." bilgisini verdi.

Bakan Pekcan, yönetmelik taslağında ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmelerinin alınarak son aşamaya gelindiğini belirterek, söz konusu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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