İkinci el cep telefonu ve tabletlerde 'garanti'li satış dönemi
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İkinci el cep telefonu ve tabletlerde 'garanti'li satış dönemi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve son aşamaya gelen yeni düzenleme ile ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğini açıkladı.

İkinci el cep telefonu ve tabletlerde 'garanti'li satış dönemi
17.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:15

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve son aşamaya gelen yeni düzenleme ile ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğini açıkladı.

Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığının Yenilenmiş Ürünlerin Satışına yönelik düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu yasal düzenlemenin, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasını, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesini, ithalatın azaltılmasını ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli bir şekilde ikinci el cihaz almalarının sağlanması amaçladığını kaydeden Bakan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durumda, özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak, tüketicilerin güvenli bir şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarını sağlamak istiyoruz. Hazırladığımız Yönetmelik taslağı, ülkemizde "yenilenmiş ürün" sisteminin yasal altyapısını oluşturacak. Bu sayede, tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli bir şekilde hareket edebilecek. Satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında da garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek."

"En az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak"

Bakan Pekcan, bu çerçevede kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin Bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından belirli bir standarda göre yenilenebileceğine ve sertifikalı bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğine dikkat çekti. Ticaret Bakanlığından "yenileme yetki belgesi" alarak faaliyette bulunacak olan yenileme merkezlerinin, tüketicilerden kullanılmış ürünleri almak ve yenilenmiş ürünleri satmak üzere kendilerine bağlı çalışan alıcı ve satıcı kanalları oluşturabileceğini anlatan Bakan Pekcan, "Yenilenen ürünlerin ambalajında, etiketinde ve reklamlarında "yenilenmiş ürün" ibaresine yer verilerek satışa sunulması ve ayrıca bu ürünlere en az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak" aktarımında bulundu.

Yönetmelik taslağında ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmelerinin alınarak son aşamaya gelindiğini vurgulayan Bakan Pekcan, söz konusu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçeceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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