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İkinci el cep telefonu ve tabletler garantili olacak

İkinci el cep telefonu ve tabletler garantili olacak "Kayıt dışı cihazların önüne geçileceğini düşünüyorum" Ticaret Bakanlığı yakında uygulanacak düzenleme ile ikinci el cep telefonu ve tabletlerin belirli standartlarda yenilenerek sertifikalı ve garantili bir şekilde satışa sunulacağını duyurdu.

19.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:53

İkinci el cep telefonu ve tabletler garantili olacak

"Kayıt dışı cihazların önüne geçileceğini düşünüyorum"

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı yakında uygulanacak düzenleme ile ikinci el cep telefonu ve tabletlerin belirli standartlarda yenilenerek sertifikalı ve garantili bir şekilde satışa sunulacağını duyurdu. Bu düzenleme hayata geçtiğinde tüketicinin garantili, sertifikalı ve güvenli ürünlere ulaşması sağlanacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ikinci el cep telefonu ve tabletlerin satışına ilişkin yeni düzenlemenin yolda olduğunun haberini verdi. Yeni düzenleme uygulamaya geçtiğinde kullanılmış cep telefonu ve tabletler bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından belirli standartlarda yenilenerek, sertifikalı ve garantili şekilde tekrar satışa sunulacak. Yeni düzenleme ile ikinci el cep telefonu ve tablet alacak vatandaşlar ürünün bozulma tehlikesi olmadan garantili ürünleri kullanıyor olacak. Ayrıca cep telefonu ve tablet satan bayiler de güvenli ve garantili ürünleri müşterileriyle buluşturmuş olacak.

"Kayıt dışı cihazların önüne geçileceğini düşünüyorum"

Yeni düzenlemenin yolda olduğunun duyurulmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan telefon bayisi yetkilisi Ünal Erten, "Bu düzenleme ile çalıntı cihazların, kayıt dışı cihazların önüne geçileceğini düşünüyorum. Sıfır telefon alamayanlar ikinci el cep telefonlarını güvenli şekilde alabilecek. Uygulama ile ikinci el telefonlar güvenle kullanılacak, kayıt dışı olan telefonların kapanma riski olmayacak. Düzenlemeyi olumlu karşılıyorum, uygulamaya geçmesini bekliyoruz" dedi.

Düzenleme ile ilgili görüş belirten Barış Can isimli vatandaş, "Telefon fiyatları gittikçe artıyor. O yüzden kaliteli telefonların ikinci el olanlarını garantisi olursa tercih ederim. Daha önce sıfır cihazları alırdım, bu düzenlemenin ardından daha ucuz olacağı için garantili ikinci el cep telefonlarını kullanmayı tercih ederim" diye konuştu.

İkinci el cep telefonlarına garanti gelirse tercihinin bu yönde olacağını söyleyen Doğukan Kılıç ise "Yeni düzenleme ile pahalı cep telefonları yerine ikinci el cep telefonlarını almayı tercih ederim. Düzenleme uygulamaya geçince daha güvenli içimiz rahat biçimde ikinci el cep telefonlarını alabiliriz" ifadelerini kullandı.

İkinci el cep telefonu ve tabletler garantili olacak

Kaynak: İHA

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