İkinci el cep telefonu ve bilgisayarlar yeniden satılabilecek mi? İkinci el cep telefonları nasıl satılacak garantisi olacak mı? Yenilenmiş ürün nedir
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İkinci el cep telefonu ve bilgisayarlar yeniden satılabilecek mi? İkinci el cep telefonları nasıl satılacak garantisi olacak mı? Yenilenmiş ürün nedir

Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi ikinci el ürün satışlarına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenleme getiriliyor. Peki, İkinci el cep telefonu ve bilgisayarlar nasıl satılacak? İkinci el cep telefonu ve bilgisayarlarda garanti olacak mı? İkinci el cep telefonu ve bilgisayarlar yeniden satılabilecek mi?

İkinci el cep telefonu ve bilgisayarlar yeniden satılabilecek mi? İkinci el cep telefonları nasıl satılacak garantisi olacak mı? Yenilenmiş ürün nedir
01.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:36

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi ikinci el ürün satışları için yeni standartlar getiriyor. Gelişme sonrası vatandaşlar İkinci el cep telefonu ve bilgisayarlar yeniden satılabilecek mi? İkinci el cep telefonu ve bilgisayarlar nasıl satılacak, garantisi olacak mı gibi soruların yanıtlarını merak etti.

İKİNCİ EL CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARLAR YENİDEN SATILABİLECEK Mİ?

Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar başta olmak üzere elektrik ve elektronik ürünlerin ikinci el satışları yapılıyor. Vatandaşların daha uygun fiyata olduğu için tercih ettikleri bu ürünlerin bozuk çıkması nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Garantileri bulunmadığı için de tamirleri ya da değiştirilmeleri de mümkün olmuyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ikinci el satışı yapılan elektronik aletlerin hem ekonomiye kazandırılması hem de mağduriyetin önlenmesi için hazırlık yaptı. Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek.

İkinci el cep telefonu ve bilgisayarlar yeniden satılabilecek mi? İkinci el cep telefonları nasıl satılacak garantisi olacak mı? Yenilenmiş ürün nedir

YENİLENMİŞ ÜRÜN NEDİR?

İkinci el ürünler artık 'yenilenmiş ürün' sayılacak. İkinci el ürünler için Sanayi Bakanlığı'ndan alınacak izin ile yenileme merkezleri kurulacak. İkinci el satışı yapılacak elektronik ürünler bu merkezlerde standartlara uygun şekilde gözden geçirilecek, tamir edilecek ve yenilenecek. Ürün sertifikalandırıldıktan ve paketlendikten sonra satışa sunulacak. Yetkili satıcı ya da merkezler ikinci el ürünleri vatandaştan alabilecek.

İKİNCİ EL CEP TELEFONLARI NASIL SATILACAK GARANTİSİ OLACAK MI?

Bu ürünlerin garanti belgesi de olacak. Garanti süresince, ürünlere verilen bakım, onarım, montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yetkili yenileme merkezleri sorumlu olacak. Yenilenmiş malın Türkçe kullanım kılavuzu da bulunacak.

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