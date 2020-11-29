İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok

29.11.2020 15:18 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:47

İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok Eskişehir araba pazarı günlerden pazar olmasına rağmen durgun geçerken alıcılar fiyatlardan, satıcılar ise müşteri azlığından dert yandı İkinci el araba fiyatlarını deyim yerindeyse "uçtuğu" son günlerde, arabalarını pazara çeken satıcılar umduğunu bulamadı.

İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok

ESKİŞEHİR - Eskişehir araba pazarı günlerden pazar olmasına rağmen durgun geçerken alıcılar fiyatlardan, satıcılar ise müşteri azlığından dert yandı

İkinci el araba fiyatlarını deyim yerindeyse "uçtuğu" son günlerde, arabalarını pazara çeken satıcılar umduğunu bulamadı. Artan vaka sayıları ve kısıtlamalar araba pazarına da yansıdı. Satıcılar müşteri yokluğundan, alıcılarda yüksek fiyatlardan dolayı pazara gelen çoğu kişi eve eli boş döndü.

Bunlar da ilginizi çekebilir

RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için harekete geçti
RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için harekete geçti
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Ermeni ordusundan alçak tuzak! Geri çekilmek için istedikleri sürede bakın ne yapmışlar
Ermeni ordusundan alçak tuzak! Geri çekilmek için istedikleri sürede bakın ne yapmışlar

"Normal fiyatlar yazılırsa hepsi satılır"

Aracını satmak için pazara gelen Cumali Ülgün, fiyatların yüksekliğini pandemiye ve araç alıp satanlara bağladı. Başka bir araç satıcısı Gökhan Söğütoğlu ise, uçuk fiyatları "Benim arabam daha çok eder kısır döngüsü" olduğu için yüksek olduğunu söyledi. Söğütoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi; "Biraz pazara dolaştım, geçen seneye göre fiyatlar biraz yüksek. Sürekli insanları bakıyorlar, fiyatlar yükseldi diye kendi aracının fiyatını da yükseltiyor. Mesela bir satıcı burada fiyatını 30 bin lira diye yazarsa diğer satıcı görüyor bunu ve benimki daha fazla eder diye daha fazla fiyat yazıyor. Böyle böyle döngü devam ediyor, fiyatlar sürekli yükseliyor. Satılmayacak araba yok, normal fiyatlar yazılırsa hepsi satılır."

"Diğer araçlara baktığımızda daha uygun bir fiyat yazdım"

Bir başka satıcı olan Serdar Açıkel, herkesin fazla fiyat yazdığını, bu durumu değiştirmek için kendi aracına ederinin daha altında bir fiyat yazdığını dile getirdi. Açıkel; "32.500 TL fiyat yazdım, diğerlerine bakarak daha uygun bir fiyat bence. Pazara gezdik dolaştık çok uçuk fiyatlarla karşılaştık, satıcılar çok eski araçlara bile 35-40 bin lira fiyat yazmışlar. Yürüyenine, fenni muayenesine, şanzımanına bakarak bu fiyatı yazdım. Bence bu fiyatı hak ediyor, daha az bile dedik bence aracın fiyatına" diye konuştu.

İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok
İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok
İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok
İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER

İlgili Haberler

İkinci el oto pazarında gezen çok, alan yok
İkinci el oto pazarında gezen çok, alan yok
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı
İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor
İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış töreni - EkonomiSon Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı - Haberlerİkinci el araçta fiyat yüksek alan yok - EkonomiSpot piyasada elektrik fiyatları - EkonomiSpot piyasada doğal gaz fiyatları - EkonomiAdanalı sanayici Hacı Oğuz vefat etti - EkonomiABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu - HaberlerSon dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, "Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması" projelerini inceledi - EkonomiBakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak - EkonomiÇok kıymetli ve şifalı: Amerika'dan gelen ünlü 'Pikan' cevizinin üretimi 2 bin tonu aştı - EkonomiSon dakika haberleri: Bakan Varank: "Yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde sektörlerin nabzını tutuyoruz" - EkonomiSon dakika haberleri | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Sayın Bakanlarımızla birlikte iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. - EkonomiSon Dakika | Bakan Elvan: "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Abdulhamit Gül, Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli... - EkonomiSon dakika haber: Pandemi, katlanabilir ve işlevsel mobilyalara ilgiyi artırdı - Ekonomi
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Ali Babacan Osman Kavala Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Enes Batur Demet Akalın Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Bursa Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İkinci el araçta fiyat yüksek alan yok - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 16:00:37. #1.15#
title