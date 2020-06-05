İkinci el araçların pahalı olması vatandaşları araç kiralamaya yöneltiyor
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İkinci el araçların pahalı olması vatandaşları araç kiralamaya yöneltiyor

Korona virüsü salgınına karşı kontrollü hayatın başlamasının ardından ikinci el araç piyasası hareketlenirken, piyasanın pahalı olması araç kiralama sektörünü canlandırdı.

İkinci el araçların pahalı olması vatandaşları araç kiralamaya yöneltiyor
05.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:46

Korona virüsü salgınına karşı kontrollü hayatın başlamasının ardından ikinci el araç piyasası hareketlenirken, piyasanın pahalı olması araç kiralama sektörünü canlandırdı. Normalleşmeyle sektörde hareketlilik yaşandığını ifade eden Ömer Paşa Dilek, "Ülkemizde normalleşmenin başladığı ilk günden itibaren yoğun bir şekilde araç kiralama talepleri var" dedi.

1 Haziran tarihi itibariyle hemen hemen bütün sektörler kontrollü normalleşme planları kapsamında açılırken, şehirler arası yasaklarda kalktı. İkinci el araç fiyatlarının yüksek olması ve iller arası yasağın kalkması ise araç kiralama sektörünü bir anda hareketlendirdi. Vatandaşlar, virüs sonrası kontrollü hayatın başlamasıyla seyahatleri için Rent A Car'lara yöneldi.

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uzun bir süredir araç kiralama sektöründe ciddi manada düşüşler yaşandığını ifade eden iş adamı Ömer Paşa Dilek, normalleşmeyle birlikte vatandaşların seyahatlerinde kiralık araçları tercih ettiğini söyledi.

"Araç kiralama sektörü biranda canlandı"

Ömer Paşa Dilek, "Ülkemizde normalleşmenin başladığı ilk günden itibaren yoğun bir şekilde araç kiralama talepleri var. Şehirler arası geçiş yasağının kalkmasıyla birlikte araç kiralama sektörü bir anda canlandı. Vatandaşlarımız toplu taşıma yerine araç kiralayarak ailesiyle birlikte özel ve korunaklı seyahat ediyor" dedi.

İş adamı Ömer Paşa Dilek, "Şehir dışına çıkış yasaklarının kalkması ve normalleşme kapsamında alınan kararlar sonrasında ciddi manada hareketlilik başladı. Tabi ikinci el araç piyasası da şuan oldukça yüksek. Vatandaşlarımız ailesiyle birlikte kiralık araçlar tercih ederek toplu ortamlardan uzak ve korunaklı seyahat ediyor" şeklinde konuştu.

Araçlar sürekli dezenfekte ediliyor

Araç kiralama ve piyasadaki tedarik döngüsünü sağlayan, Rent A Car alanında gelişmeleri yakından takip eden Dilek Şirketleri Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Paşa Dilek, şöyle devam etti:

"Taleplerimiz gün geçtikçe daha fazla artıyor. Şirketimiz olarak araçlarımızda tedbirlerimizi bu süreçte aksatmıyoruz. Bu durum en önemli dikkat ettiğimiz hususlar arasında. Araçlarımız sürekli olarak kiralama esnasında ve sonrasında dezenfekte edilmekte, vatandaşlarımız sağlıklı bir şekilde seyahat etmektedir. İç hat uçuşlarının kademeli olarak açılmasıyla başlayan ve uçuş sayıları arttıkça seyahat imkanları daha fazla olacak olan vatandaşlarımızın araç kiralayarak bölgelerdeki tatil yerlerine gitmeyi tercih ediyor. Dilek Filo & Wish Car Rental Şirketi olarak Türkiye genelindeki 12 şubemizde yeni nesil araçlar kullanarak vatandaşlarımıza sorunsuz seyahat imkanı sağlıyoruz. Ülkemizin süreç boyunca izlediği ve uyguladığı tedbirler son derece olumlu dönüşler sağladı ve bunun faydalarını gün geçtikçe daha iyi görüyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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