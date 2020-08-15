İkinci el araç ticareti düzenlemesine sektörden destek
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İkinci el araç ticareti düzenlemesine sektörden destek

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç ticaretine yönelik düzenlemenin sektöre çeki düzen getireceğini, kayıt dışılığın da önüne geçileceğini belirtti.

İkinci el araç ticareti düzenlemesine sektörden destek
15.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:47

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç ticaretine yönelik düzenlemenin sektöre çeki düzen getireceğini, kayıt dışılığın da önüne geçileceğini belirtti.

Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yönetmeliğin sektörü düzene sokacağını, kayıt dışılık ve haksız rekabetin önüne geçilmesini sağlayacağını belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Sektörde yaşanan sıkıntıların giderilmesinde önemli rol oynayacak yeni yönetmelik tüm sektör için büyük bir adım. Sektöre önemli ölçüde çeki düzen getirecek, kayıt dışılığın da önüne geçilecek. Düzenlemeyle ikinci el araç ticareti daha güvenilir şekilde yapılacak."

Yönetmelik kapsamında yetki belgesi olmayanların 31 Ağustos 2020 tarihine kadar belgelerini almaları gerektiğini hatırlatan Erkoç, yetki belgesiyle araç alım satım işiyle uğraşan kişilerin 1 Eylül'den itibaren bu belge olmadan araç alış satışı yapamayacaklarını belirtti.

Alım satım işiyle uğraşanların MASFED MYM tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesiyle Gümrük ve Ticaret il müdürlüklerine başvurarak yetki belgelerini alacaklarını ifade eden Erkoç, düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kişiye özel olarak düzenlenecek yetki belgesinin geçerlilik süresi ise 5 yıl olacak. Bu belge olmadan satış yapan kişilere ceza uygulanacak, kayıt dışı alım satım yapan kişiler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi mükellefi yapılacak. Böylelikle kayıt dışılık ortadan kalkacak, vergi kaçakçılığı son bulacak, devletimizin vergi kaybı ortadan kalkacak."

Kaynak: AA

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