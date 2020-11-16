İkinci el araç satışlarında bazı ekspertizler can yakıyor

İkinci el otomobilde son günlerde hareketlilik yaşanıyor.

İkinci el otomobilde son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Satışa sunulan araçlar, kısa sürede alıcı buluyor. Hareketlilik sürerken, sektörde yaşanan bazı olumsuzluklar da dikkat çekiyor.

İkinci el araçlarda kilometre düşürme, yanlış ekspertiz raporu hazırlama, aracın kazasını ve hasarını gizleme gibi dolandırıcılıkların önüne geçmek için yapılan ekspertiz raporu, bazen beklendiği gibi çıkmıyor. Satıcı ve Oto ekspertiz tarafından mağdur edildiğini söyleyen Cihan U., "Bir internet sitesinde 2.el araç beğendim ve sahibiyle iletişime geçtim. Satıcı ilana konu olan aracında 4 parça boya olduğunu söyledi. Telefonla konuştuktan sonra, Çerkezköy ilçesine aracı satın almak için gittim. Aracı TSE Hizmet Yeri Yetki Belgesine sahip olduğu ve Garantili bir şekilde oto ekspertiz yaptığı söyleyen bir firmada ekspertizini yaptırdım. Bu firmanın bana verdiği oto ekspertiz raporunda da, satıcının belirttiği gibi 4 parça boya olduğu yazıyordu. Bende bu rapora istinaden aracı satın aldım." diye konuştu.

Yaşadıkları rapor farklılıklarından bahseden Cihan U., " Aracı satın aldıktan sonra yaşadığım şehre dönerek, emin olmak için aracımı ayrı ayrı 2 ekspertiz firmasında boya ekspertizi yaptırdım. Çıkan sonuçta şok oldum. Çerkezköy'de ki ekspertiz raporunda 4 parça boyalı raporu olan aracımda 6 parça daha boya olduğunu öğrendim. Daha sonra Türk Standartları Enstitüsü(TSE)'den yaptığım sorgulamada ise Garantili oto ekspertiz yapan firmanın, bana verdikleri oto ekspertiz raporlarında ve dosyasında yazan TSE-HYB belgesinin olmadığını da öğrendim" dedi.Satıcının aracın kusurları bildiğini ve kandırıldığını düşünen Cihan U., "Aracı satın aldığım kişi, aracı daha önceden bir oto ekspertize soktuğunu tespit ettim. O ekspertiz raporunda da aracımda 10 parça boya olduğunu öğrendim. Bu kusurları bilseydim, aracı satın almazdım. Oto ekspertiz raporuna göre aracı satın aldım. 2.el araç satın alacak vatandaşların benim gibi mağdur olmamaları ve oto ekspertiz firmalarını çok iyi araştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle de ülkemizde bir çok vatandaşın ikinci el araç alımında benim gibi mağdur olmamalarını istiyorum. Ayrıca konu ile alakalı adli makamlara başvurularda bulundum." şeklinde konuştu.Olayın hukuki boyutunu anlatan Avukat Mustafa Soydan, "Dünyayı etkileyen pandemisi sonrasında otomobil üreticilerinin üretime ara vermesi ile birlikte ikinci el araçlara rağbet arttı. Artan rağbet sonrasında araç alım satımlarının da problemler gün yüzüne çıktı. 1 Ocak 2020 itibariyle yeni bir yönetmelik yayınlandı. Alım satım işini meslek olarak yapanların, ekspertiz raporu alarak satması zorunlu hale getirildi. Buna ilişkin olarak eksper servislerinin TSE'den alınmış hizmet yeri yeterlilik belgelerinin bulunması gerekiyor. Eğer bu belge bulunmuyorsa, esnaf ve ekspertiz servisi, bu işi organize ediyorsa cezai ve hukuki sorumlulukları doğmuş oluyor. Tüketici bu şekilde mağdur edildiyse yasal haklarını aramak için ilk olarak satıcıya sonrasında eksper servisine ihtarnameyle tebligatta bulunarak, zararının giderilmesini isteyebilir" diye konuştu.-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı