İkinci El Araç Satan İtso Üyelerine Myb Sınavı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın (İTSO), çalışanlarda mesleki yeterlilik belgesi mecburiyeti aranan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretiyle ilgili eğitim programı tamamlandı. Oda üyesi firmalarda çalışan 41 kişi, iki günlük eğitimin ardından teorik ve uygulamalı imtihana tabi tutuldu.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik dahilinde mesleki yeterlilik belgesi için ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan ilgili üyelerden talep toplayan İTSO, TOBB bünyesinde faaliyet gösteren MEYBEM ve İnegöl Halk Eğitim Merkezi ile eğitim ve sınav konusunda iş irliği protokolü imzalamıştı. Düzenlenen eğitim programına katılan 41 İTSO üyesi firmanın temsilcisi ya da çalışanına, 5-6 ve 7-8 Kasım tarihlerinde Halk Eğitim Merkezi'nde uzmanlarca 2 grup halinde eğitim verildi. Eğitim ücretleri İTSO tarafından karşılanan adaylar, 9-10-11 Kasım tarihlerinde önce teorik, daha sonra uygulamalı sınava tabi tutuldu.

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek, sınav merkezleri kurmak ve işletmek amacıyla kurulan MEYBEM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yazılı imtihan, İTSO konferans salonunda, performans sınavı ise İTSO üyesi Has Otomotiv firmasına ait işyerinde gerçekleştirildi. Mesleki yeterlilik belgesi verme yetkisi bulunan MEYBEM'in sınavlarında başarılı olanlara belgeleri daha sonra düzenlenecek törenle verilecek.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini yapan firma yetkilileri ve çalışanlarında, yasa gereği mesleki yeterlilik belgesi arandığını belirterek, oda olarak üyelere bu konuda destek verdiklerini söyledi. Ayrıca, mesleki yeterlilik belgesi şartı aranan tehlikeli ya da çok tehlikeli olarak nitelendirilen meslek sayısının da 81'den 117'ye çıkartıldığına işaret eden Uğurdağ, söz konusu mesleklerde belgesi olmayanların çalışamayacaklarını hatırlattı.

İş sağlığı ve güvenliği açısından belge mecburiyeti aranmasını doğru bulduklarını ve desteklediklerini kaydeden İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Bu mesleklerde çalışanların hem kendi hem başkalarının güvenliğini tehlikeye atmamaları için eğitimli olmaları gerekir. Eğitimli ve yeterlilik belgesi bulunanların çalışması iş verimliliği açısından da önem taşıyor. Daha önce inşaat sektörüyle ilgili eğitim ve mesleki yeterlilik belgesi sınav programı düzenlemiştik. Oda olarak, gelen talebe göre eğitim programları ve sınavların düzenlenmesine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Odamızın en temel ilkelerinden biri, üyelerimizin ve çalışanların mesleki gelişimine katkı sağlamak" dedi. - BURSA