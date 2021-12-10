İkinci el araç piyasasında satılan aracın yeri doldurulamıyor

İkinci el otomobil piyasasının hareketlilik olduğunu söyleyen oto galericiler, fiyatların sabit kalmasının daha çok hareketlilik getireceğini düşünüyor. Araç fiyatlarının sürekli değişkenlik gösterdiğini belirten galericiler, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söylüyor.

Geçtiğimiz dönemlerde durgunluk yaşayan ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Piyasanın hareketli olduğunu söyleyen oto galericiler, fiyatların sabit kalması durumunda piyasanın daha çok hareketlilik kazanacağını düşünüyor. Araç fiyatlarının sürekli değişkenlik gösterdiğini belirten galericiler, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söylüyor. Galericiler, bu durumdan hem alıcının hem de satıcının huzursuz olduğunu söylüyor.

"İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA BİR HAREKETLİLİK VAR ANCAK ALICI DA SATICI DA HUZURSUZ"

Galerici Kürşat Özoğlu, sattıkları herhangi bir aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını belirterek, "110 bin Liraya araba satıyoruz, üç gün sonra almak istediğimiz zaman 130 bin Liraya aynı aracı bulamıyoruz. İnsanlar 30 bin liraya aldığı araba 120-130 bin Lira oldu diye seviniyorlar ama 120 bin liraya kendi araçlarını satınca yerine yenisini alamıyorlar. İkinci el araç piyasasında bir hareketlilik var ancak alıcı da satıcı da huzursuz. Çünkü ikinci el araç fiyatları sürekli değişiyor" dedi.

Galerici Arda İpek de, ikinci el araç piyasasında hareketlilik olduğunu belirterek, "İnsanlar artık araçlara yatırım yapıyor. İnternet üzerinden ikinci el araç satışı daha çok yapılıyor. Araç fiyatlarının sabit kalması durumunda piyasanın daha da hareketleneceğini düşünüyorum. Pandemi dönemiyle birlikte ikinci el araç piyasasındaki hareketlilik durumu çok sık değişkenlik gösteriyor" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş - İsmail Coşkun/ İHA)

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