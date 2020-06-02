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İkinci el araç piyasası yükseldi; galericiler piyasaya yetişemiyor

İkinci el otomobil piyasası son günlerde gözle görülür bir artış gösterirken, fiyatların yükselerek tavan yapması dikkat çekti.

İkinci el araç piyasası yükseldi; galericiler piyasaya yetişemiyor
02.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:25

İkinci el otomobil piyasası son günlerde gözle görülür bir artış gösterirken, fiyatların yükselerek tavan yapması dikkat çekti. Piyasada sıfır araç bulunamadığından dolayı ikinci el araç fiyatlarının arttığını söyleyen galerici esnafı, fiyat değişikliklerine yetişemediklerini söyledi.

İzmir'de ikinci el otomobil pazarının nabzının attığı Otokent'te son günlerde hareketlilik hakim. Oto pazarına gelen araçlar kısa sürede alıcı bulurken, galerici esnafı ise satmak için temiz ikinci el araç bulamamaktan yakındı. Piyasada sıfır araç bulunamadığından dolayı ikinci el araca yoğun talebin olduğu, bu yüzden de ikinci el piyasasının yükseldiğini söyledi. Fiyatların haftalık, hatta günlük olarak bile değişkenlik gösterdiğini söyleyen esnaf, fiyat değişikliklerini takip etmekte zorlandıklarını dile getirdi.

"Fiyatlar şu an en üst seviyede ve bu böyle devam edecek"

Fiyatların en üst seviyede olduğunu ve bu artışın süreceğini söyleyen galerici esnafı Semih Karlık, galericiler olarak temiz araç bulmakta da sıkıntı çektiklerini ifade etti. Semih Karlık, "Fiyatlar şu an en üst seviyede ve bu böyle devam edecek. Sıfır araç fiyatları yükseldikçe ikinci el araçların da fiyatı yükselecek. Şu an piyasa çok hızlı. Fiyat değişikliklerine yetişemiyoruz. Ben bu hafta 8 tane araç sattım, şu an satacak araç da bulamıyorum. Temiz araç bulma sıkıntımız var ve biz garantili, ekspertiz raporlu otomobil satmak zorundayız. İşimiz zor, temiz araba bulmak da zor, müşteriyi memnun edebilmek de zor. Şu an yaptığımız iş çok zor. Temiz araç bulmak için şehir dışında bile çıkıyoruz. Vatandaşlarımızı memnun edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Sattığımız bir aracın fiyatı mesela 90 bin lira ise bir sonraki hafta 5 bin lira, 6 bin lira artış gösterebiliyor. Piyasayı takip edemiyoruz" dedi.

"İkinci el araç satın almak isteyenler ellerini çabuk tutsun"

Fiyat artışlarının süreceğini söyleyen bir başka galerici esnafı Fahri Karlık da ikinci el araç satın almak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğinin altını çizdi. Karlık, "Şu an ikinci el piyasası çok hareketli. Araç almaya yetişemiyoruz. Aracı alıp getiriyoruz ve kısa zamanda satıyoruz. Çünkü ikinci el araç bulma konusunda galerici arkadaşlarımızın tamamı sıkıntı yaşıyor ve fiyatlar da çok yüksek. Satıcılar internetten fiyatlara bakıp, en yüksek fiyatı baz alarak kendi arabasının fiyatını artırıyor. Bu da fiyatların artmasına çok büyük bir etken. Diğer bir etken ise bayilerde sıfır araba yok. Vatandaşlar sıfır araba bulamayınca ikinci ele yöneliyorlar. İkinci elde de fiyatlar haftalık hatta günlük değişebiliyor. Şu an ikinci el araba almak isteyenler ellerini çabuk tutsunlar. Beğendikleri bir araba olduktan sonra mutlaka ekspertize göstersinler. Bilindik, tanıdık bir yerden yani galericilerden alsınlar. Yarın arabada bir problem yaşadıkları zaman en azından muhatap bulsunlar. Fiyatlar devamlı yukarı gidiyor; ikinci el araba satın almak isteyenler ellerini çabuk tutsunlar" diye konuştu.

"Yaklaşık bir aydır araştırıyordum"

Piyasalardaki fiyat yükselmesine rağmen ihtiyacı olduğu için araç satın aldığını söyleyen vatandaşlar da durumdan muzdarip. İkinci el araç satın alan Metin Sağlam isimli vatandaş, "Piyasa yaklaşık 5-6 aydır bir hayli yüksek ama ihtiyacımız olduğu için de araç almak zorundaydık. Tanıdık vasıtasıyla buradan araç satın aldık. Arkadaşlar da yardımcı oldu ve istediğimiz fiyata aldık. Yaklaşık bir aydır araştırıyordum, en uygun olan aracı aldık" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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