İkinci El Araç Fiyatları Birkaç Aya Artabilir"

Otoshops Genel Müdürü Denizaşan, "1 yaşında bir araç, geçen sene kasım ayında sıfırı ile yüzde 15 fiyat farkına sahipken, şu an bu fark yüzde 25'lere kadar çıkmış durumda" bilgisini paylaşarak birkaç ay içerisinde fiyatların yüzde 10 zamlanabileceğini söyledi.