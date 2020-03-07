07.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:17

İkinci el araç fiyatında ve talebinde artış

SAMSUN'da bulunan İkinci El Otomotivciler Sitesi'nde ikinci el araç alımında yoğunluk yaşanırken araç fiyatlarında ise son 6 ayda yüzde 30-40 artış meydana geldi.

Türkiye'de ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artış ve ikinci el araçlara olan talepte artış İlkadım ilçesindeki bulunan Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi'nde de yoğunluğa neden oldu. Bugün yaklaşık 600 araç satış için siteye giriş yaptı. İkinci el araç fiyatlarında son 6 ayda yüzde 30-40 artış meydana geldiği belirtildi. Sıfır ve ikinci el fiyatları arasındaki farkın giderek azaldığı belirtilirken piyasadaki bu yükseliş hem alıcıları hem de satıcıları memnun etmedi.

'BİR AYDA 10 BİN TL ARTTI'

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından Cihat Keskin, ikinci el araç fiyatlarında aylık 5-10 bin TL artış meydana geldiğini belirterek "Vatandaşlar araçlarını internet siteleri üzerinden çok kolay bir şekilde satışa çıkarması fiyatların suni şekilde artmasına neden oldu. İkinci el araçlara yoğun rağbet var. Bir aracın fiyatı bir ayda 10 bin TL artabildi. Yaklaşık 6 aydır bu fiyat artışı devam ediyor, ilgili de sürüyor. Yaz aylarına kadar bunun devam etmesini bekliyoruz. Sıfır araçların piyasaya inmesiyle fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi.

'6 AYDIR FİYAT DA TALEPTE YÜKSELDİ'

Araç fiyatlarının son 6 aydır yüzde 30-40 civarında arttığı söyleyen Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından Engin Akayrancı, "Bu artıştan alanda satanda memnun değil ama piyasa bu şekilde gidiyor. Biz de pahalı alıyoruz pahalı satıyoruz. Fiyatların aşağıya düşmesi her iki taraf içinde iyi olacak. Sıfır araçlar piyasaya sürülemiyor. Yıl başında gelmesi gereken 2020 model araçlar Mart ayında gelmeye başladı. Sıfır araçların piyasaya sürülmesi noktasında da genel bir sıkıntı var. Sıfır araç almak isteyenler 3-5 ay bekliyorlar. Bunun da etkisi oluyor ikinci el fiyatlarının yükselmesine. İkinci el ile sıfır araçların fiyat farkı giderek azalıyor. Sıfır araba 140-150 bin ise ikici eli 110-115 lira aralarında fark sadece bu kadar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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