İkinci el araç alımlarında şehirlerarası yolculuğu bitiren hizmet

Artık evden çıkmadan otomobil alınabilecek

Ekspertten noter işlemlerine kadar firma aracı oluyor

Oto Ekspertiz Yetkilisi Oğuz Tosun:

"İnsanlar araçla alakalı birçok tedirginlik yaşıyor"

"Vatandaş koltuğunda uzanırken, aracını güven içinde görebiliyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir ekspertiz hazırladığı yeni sistemle vakit, maddiyat ve güvenlik konularında vatandaşların imdadına yetişiyor.

Binlerce vatandaş, almak istediği aracı kontrol ettirmek için güvenilir olup olmadığını bilmeden şehir dışına çıkmak durumunda kalıyor. Aşırı vakit ve maddiyata mal olan bu durum, dolandırılma veya eksik bilgi aktarımı sonrası aracın beklenildiği gibi çıkmaması gibi durumlarla sonuçlanabiliyor. Eskişehir'de hazırladığı yeni hizmet ile bu tip sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir oto ekspertiz firması, insanlara evinden çıkmadan aklındaki soruları ortadan kaldırma fırsatı tanıyor. Şehir dışından beğenilen bir aracın firmaya bildirilmesi durumunda, araç kontrolünden satış esnasındaki notere kadar olan tüm işlemlere firma aracılılık ediyor. Otomobilini almak isteyen kişi ise tüm incelenme ve kontrol aşamalarını internet üzerinden takip edilebiliyor. Kontrol ettirilen aracın beğenilmesi durumunda alıcıya yalnızca işin satın alma kısmı kalıyor.

"İnsanlar araçla alakalı birçok tedirginlik yaşıyor"

Yeni tasarlanan bu sistemin şehir dışından araç almak için gidecek vatandaşların tüm tedirginliklerini ortadan kaldıracağını ifade eden firma yetkilisi Oğuz Tosun, "Eskişehir'de ve Türkiye genelinde farklı hizmet anlayışı artık çıktı. Şehir dışından gelecek insanlar araçla alakalı birçok tedirginlik yaşıyor. Gidip dolandırılıp dolandırılmayacağından, pert araba alınıp alınmayacağından yani anlaşmalı eksper olup, hileli bir rapor düzenlenip düzenlenmediğinden dolayı tedirginlik yaşanıyor. Bu ihtimal şimdi bir paketimiz sayesinde ortadan kalkmış oluyor. Mesela Ankara'dan aracımızı Eskişehir'den beğenmiş bir arkadaşımız. Bize ulaşıyor, 'Ben aracı alacağım, ekspertiz yaptırmak istiyorum" diyor. Ödemesi yapıldıktan sonra müşteri araç satıcısıyla hiç muhatap olmadan araç satıcısı bize geliyor, biz kendisiyle hiç muhatap olmuyoruz, aracına bakıyoruz güzelce alıcı arkadaşa Ankara'dan ulaşıp, kendisi telefonla da izleyebiliyor burada araç ekspertiz yapılırken, aracın durumunu detaylıca bilgilendiriyoruz. Eğer denildiği gibiyse arkadaş ertesi günü gelip aracını alıp gidebiliyor gönül rahatlığı içerisinde. Zaten verdiğimiz raporlara da 1 yıl garanti veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaş koltuğunda uzanırken, aracını güven içinde görebiliyor"

Şehir dışı araç alım-satımından daha önce birçok dolandırılma ve mağduriyet olayının meydana geldiğini aktaran Oğuz Tosun, bu konudaki açığı kapatmak için sistemi tasarladıklarını belirtti. Satış aşamasına kadar araca nezaret ettiklerini ayrıca sözlerine ekleyen Tosun, "Bu konuyla alakalı mağduriyetler de çok yaşandı. Bu talebe göre biz baktık ki çok açık var, bununla alakalı bir paket geliştirdik müşteri memnuniyetiyle alakalı. Ki yeni olmasına rağmen memnun da kalınıyor. Her iki şekilde de yani, otogardan karşılanıp araç nezaretinden notere kadar eşlik edilmesi dolandırıcılık ihtimalini de ortadan kaldırıyor. Çünkü iki kişi bir araya geldiği zaman 'Param çalınabilir mi?", "Satış vermeden araba götürülür mü?" gibi böyle ön yargılar da ortadan kalkmış oluyor. Harici olarak da hiç kendisini yormadan, üzmeden bulunduğu şehirden aracını cep telefonundan takip ederek ne olduğu, ne bittiği, gerçekten satıcısının doğru söyleyip söylemediğini göz önünde bulundurup ona göre geliyor. Tabiri caizse yerinde uzanıp televizyonun karşısındayken burada aracına biz hizmeti veriyoruz. Gayet kendisi de buradaymış gibi, çünkü raporumuz da 1 yıl garantili olduğu için hiçbir şekilde taraf tutulmuyor. Gayet güzel aracı inceleniyor. Whatsapp üzerinden bilgileri atılıyor. Kendisi de cep telefonundan takip ediyor. Hoşuna gitmeyen, anlamadığı yer olursa tekrar telefon üzerinden anlatılıyor. Memnun kalırsa gelip aracını alıp gidebiliyor" dedi.

"Maliyet azaltmada da çok kolay oluyor"

Almak istediği aracı kontrol ettirmek için Ankara'dan Eskişehir'e gelen Berkan Sinan ise, seyahat süresince birçok işinin aksadığını söyledi. Oto ekspertiz hizmeti veren tüm firmaların bu uygulamayı hayata geçirmesi gerektiğini sözlerine belirten Sinan, "Yani şimdi duydum, duyunca da çok şaşırdım. Mantıklı bir hizmet olmuş. Ben Ankara'dan geldim Eskişehir'e ama bunun doğudan gelen insanı da var. Çok maliyetli oluyor bu işler sonuç olarak. Maliyet azaltmada da çok kolay oluyor ve işlemleri de çabuk halletmiş oluyorsunuz. Yani ben buraya bu işlemi yaptırıp da gelseydim, belki aracımı alıp şimdi eve geri dönecektim ama işte gördüğünüz gibi şu an bekliyorum. Çok yararlı bir işlem olmuş. Yani güzel bir proje bence, kesinlikle. Bence bu hizmeti Türkiye'de herkes yapmalı. Çok mantıklı olmuş. Keşke bilseydim yani ben de o şekilde zaten yapardım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA