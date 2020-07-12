İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artışın sebepleri açıklandı İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışı ile ilgili açıklama yapan İstanbul Galericiler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Konan, "Distribütör firmaların yatırımlarını ve donanımlarını küçültmesi ve cesaretsizlikleri onlara pahalıya patlamıştır.

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışı ile ilgili açıklama yapan İstanbul Galericiler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Konan, "Distribütör firmaların yatırımlarını ve donanımlarını küçültmesi ve cesaretsizlikleri onlara pahalıya patlamıştır." dedi.

İstanbul Galericiler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Parkgaraj Genel Müdürü Alper Konan, son dönemde ikinci el otomobil yaşanan fiyat artışına yönelim açıklama yaptı. Otomobil sektöründe distribütörlerin, yatırımcıların bayilerin yıllardır sektöre güvenini yitirip küçüldükçe küçülmelerinin hepsine pahalıya patladıdığını belirten Konan, "Tecrübeli bir çok kalifiye elemanlarının işine son veren otomotiv sektörünün öncü firmaları, karşılarında güçlenen tecrübeli KOBİ'lerin oluşmasına sebep oldu. Şimdi o firmalar, KOBİ'ler güçlenerek kurumsallığa adım adım yol almalarını sadece izlemişlerdir. İrili ufaklı bir çok sıfır ithalatçı firmalar, ikinci elde güven oluşturacak kurumlar oluşmuş olup otomobil binicilerinin kafasında yeni zihniyetlerin oluşmasını sağlamışlardır. Yani distribütör firmaların yatırımlarını ve donanımlarını küçültmesi ve cesaretsizlikleri onlara pahalıya patlamıştır." şeklinde konuştu.

"OTOMOBİL YATIRIMCILARI ARTIK SADECE MÜŞTERİ TALEBİ VE KAPORA SİSTEMİYLE ARAÇ SİPARİŞİ VEREBİLİYOR"

Şimdi de otomobil üreticilerinin prestijlerini yitirmemek adı altında araç üretmediğini söyleyen Alper Konan, "Pandemi süreci araç sıkıntısı yaşatıyor gibi etkenlerin altına sığınarak eski günlerine kısa sürede döneceklerini vaat ediyorlar. Peki soruyorum bu sıkıntılar pandemiden önce yok muydu? Herkesin de bildiği gibi vardı tabiki, otomobil yatırımcıları artık sadece müşteri talebi ve kapora sistemiyle araç siparişi verebiliyor, eskisi gibi dönüm dönüm arazilere on binlerce sıfır aracı talepsiz getirip sürüm satışı az kar marjı bol kampanya marka rekabeti yapan firmalar, servis hizmetiyle güçlerine güç katan yatırımcı distirübütörler nerde? Artık maalesef eski durumlara gelmeleri onlar için uzun yıllar alacak kaybedilen pazarı ikinci el araçlarda fırsatçılık iftiralarıyla KOBİ'leri kişileri suçlamayın. Fiyat artışları neye göre yükseldi, sadece sıfırla ikinci el arasındaki geniş açı normal seviyelere gelmiştir. Bu da sıfır araç fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesidir. Tabi ki bu saatten sonra ikinci el satış yapan KOBİ'ler şehir dışına alınsın, çoğuna yetki belgesi verilmesin. Ağır şartlar sunulsun ki kaybettiğiniz pazarı cesaret edemediğiniz yatırımı iftiralarla bir takım acımasız hamlelerle geri kazanmaya çalışın ve birçok ikinci el firmaların önünü kesin. Şu an bütün büyük bayilerin sıfır showroomlarında neden ikinci el araçlar var? Çünkü o pazarı da istiyorlar. Bu bayiler sıfıra daha çok yönelmedikçe ilerde bunun sıkıntısını daha çok çekeceklerdir." dedi.

"DOĞRU ÖNGÖRÜ YAPAMADIĞINIZ ZAMAN, SİPARİŞLERİNİZİ DOĞRU VEREMEZSİNİZ"

Son dönemde yaşanılanların ülkemizde öngörü yapmayı matematiksel olarak imkansız hale getirdiğinin altını çizen Konan, "İşte bu öngörüsüzlük bir otomotiv yöneticisi için en kötü durumdur. Çünkü, doğru öngörü yapamadığınız zaman, siparişlerinizi doğru veremezsiniz. Bu da talep olduğunda elinizde araç olmamasını sağlar. Aynen son 5 yıldır yaşadığımız gibi oldu. Ama sektörün dediğim gibi en büyük sıkıntısı öngörüleri matematiksel modelle yapma yeteneğinin kalmamasından kaynaklanıyor. Distribütörlerin siparişlerinde korumacı şekilde davranmaları durumunda gelecek yıllarda tekrar böyle bir sorunla karşılaşılabileceği aşikar." ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA