22.08.2019 06:04

Trafik Sigortasında Önemli Değişiklik, Eylül ayından itibaren Noter Satışından Sonra Trafik Sigortası Yapmak Gerekecek!

İkinci El Araba Aldığın Gün Trafik Sigortası Kesilmek Zorunda Olacak.



İkinci el araç alanlar daha önce satan kişinin sigortasını 15 gün süre ile kullanabiliyordu, ancak satış sonrası bu 15 gün içerisinde kaza yapanlar yüzünden, satışı yapan kişi bir sonraki poliçesinde indirimlerinden mahrum kalabiliyordu. İşte bu sorun giderilmiş oluyor. İşte detaylar!



Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) Tarife Uygulama Esasları Eylül ayından itibaren değişiyor. Yeni düzenlemeyle artık satın alanlar 15 gün satıcının sigortasından faydalanamayacak. Bundan sonra satıcıdan aracı alır almaz trafik sigortası yaptırılması gerekecek.



Daha önce satıcıların 15 günlük sigortalarının kullanıldığı fakat alıcının 15 gün içerisinde sigorta yaptırmadığında; yaptığı kaza ve benzeri işlerin satıcının sigortasına yansıdığını ve satıcının daha sonraki araç alışında priminde sıkıntı yaşadığı için düzenleme yapıldığını dile getirildi.



Trafik Sigortalarında yer alan 15 Günlük Teminatta sona gelindi!

Daha önce trafik sigortalarında bu 15 günlük geçiş süresi teminat altına alınıyordu. Yani noter satışından sonra satıcının trafik sigortasını yeni alıcı 15 gün süre ile kullanabiliyordu. Ancak Eylül ayı itibari ile bu 15 günlük kısmı artık kullanamayacak.



Yeni alıcı anında aldığı gün sigortasını kesmek zorunda kalacak. Yasa ile bu duyurulmuş durumda. Eylül itibari ile bu uygulama başlamış olacak.



Yeni alıcı yüzünden satıcı mağdur olmayacak.



İnsanlar başka illerde veya noterden çıktıklarında hemen sigortalarını yaptırmıyorlar. Aldıkları kişinin sigortalarını kullanabiliyorlardı. Bu alıcılar için bir avantaj ama satıcılar için bir dezavantaj oluşturmaya başlamıştı.



Dezavantajı satıcılar için; kendilerinin sigortaları kullanıldığı için herhangi bir kaza anında ödeme satıcı tarafındaki sigortadan yapıldığı için o kişi daha sonra araç aldığında farklı pirim artışı ile karşı karşıya kaldığı için bu sıkıntı oluşturmaya başladı.



Dolayısı ile de devlet ve hazine bunu düzenleyerek yeni bir düzenleme ile alıcıların artık sigortalarını hemen kesmesini istiyor.



Yani satıcının 15 günlük sigortasını Eylül ayından itibaren kimse kullanamayacak.

Kaynak: Teknotalk.com