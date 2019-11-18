İkinci el alışveriş sitesinde dolandırıldı
Haberler » 3. Sayfa » İkinci el alışveriş sitesinde dolandırıldı - Haber

İkinci el alışveriş sitesinde dolandırıldı

Eskişehir'de, internet üzerinden bir araç satın almak isteyen vatandaş, 200 lira dolandırıldı.

18.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:09
İkinci el alışveriş sitesinde dolandırıldı

Eskişehir'de, internet üzerinden bir araç satın almak isteyen vatandaş, 200 lira dolandırıldı.


Alınan bilgilere göre; H.U. (31) isimli şahıs, ikinci el bir alışveriş uygulamasında satılık olarak ilanı koyulan bir aracı gördü. İlanı veren şahısla irtibata geçen H.U., satılık araç için 200 TL kapora gönderdi. Bir süre irtibata geçtiği şahıstan alamayan H.U. dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.


Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.