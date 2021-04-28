İkinci Dünya Savaşı RTS oyunu War Mongrels çıkış tarihi belli oldu!
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İkinci Dünya Savaşı RTS oyunu War Mongrels çıkış tarihi belli oldu!

İkinci Dünya Savaşı RTS oyunu War Mongrels çıkış tarihi belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Oyunun geliştirici ekiplerinden Destructive Creations War Mongrels'ın Eylül'de PC için çıkış yapacağını söyledi.

Oyunseverler tarafından heyecanla beklenen oyun War Mongrels Eylül ayında piyasada kendine yer bularak oyunseverlerle buluşacak. PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 ve Xbox One sistemleri isedaha sonra oyuncularla buluşacak.

Türkçe altyazı desteğinede sahip olması beklenen oyun War Mongrels İkinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cehpesi'nde geçmesi planlanan izometrik gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Tarihteki gerçek olayları konu almış bir hikaye sunacak olan oyun tek oyunculu veya iki oyunculu online co-op şeklinde oynanabilir olacak.

War Mongrels, nazi askeri iken verilen emirlere uymayıp kaçarak gerilla savaşçılarına dövüşen iki genç askeri konu almakta. Her bir karakter kişiliğe, arka planda geçecek olan hikayeye ve savaş alanında kullanacakları yeteneklere sahip durumda. İnteraktif çevre ve taktiksel seçenekler doğuracak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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