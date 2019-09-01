İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı anma törenleri

01.09.2019 16:58

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılında "Kurbanların çektiği acının önünde yas tutarak eğiliyorum. Almanya'nın tarihi suçu için af diliyorum." dedi.



Steinmeier, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı dolayısıyla Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen anma töreninde konuştu.



Ülkesi Almanya'nın 80 yıl önce komşu ülke Polonya'ya saldırdığını anımsatan Steinmeier, Almanların aralarında milyonlarca Polonyalı olmak üzere 50 milyondan fazla cana mal olan savaş çıkardıklarını, bunun Almanların bir suçu olduğunu ifade etti.

Steinmeier, "Kurbanların çektiği acının önünde yas tutarak eğiliyorum. Almanya'nın tarihi suçu için af diliyorum." diyerek, bu savaşı sürekli hatırlamanın önemli olduğuna işaret etti.

Bir savaşın silahlar sustuğunda bittiğine dikkati çeken Steinmeier, "Ancak sonuçları nesiller için bir mirastır. Bu miras, acı veren bir mirastır. Bunu kabul ediyoruz ve ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

"Almanların Polonyalılara açtığı yaraları unutmayacağız"

Steinmeier, törene, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile katıldığına işaret ederek, "Biz unutmayacağız. Almanların Polonyalılara açtığı yaraları unutmayacağız. Polonyalı ailelerin acıları gibi onların direnme cesaretini de unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bir insan ve Alman olarak büyük bir tarihi yükle Polonya halkının önüne çıktığını vurgulayan Steinmeier, "Hiçbir şey geçmişi yaşanmamış kılmaz, kelimeler acıları iyileştirmez." dedi.



Steinmeier, Almanya'nın Avrupa için özel sorumluluk taşıdığına dikkati çekerek, bundan dolayı Almanya'nın Avrupa'nın güvenliği ve refahı için daha çok katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Steinmeier'dan ABD'ye çağrı

Transatlantik ortaklığın korunması için ABD'ye çağrıda bulunan Steinmeier, "Avrupa'nın ortaklara ihtiyacı var. Eminim Amerika'nın da ortaklara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



Steinmeier, bu sabah da 80 yıl önce Nazi Almanyası tarafından ilk bombalanan Polonya'nın Wielun kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada da konuşan Steinmeier, "Polonya'da insanlık suçu işleyen Almanlardı." dedi.



Steinmeier, Wielun kentine yapılan saldırıyı "terör saldırısı" şeklinde niteleyerek, "Alman zulmünün Polonyalı kurbanları önünde eğiliyorum ve af diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA