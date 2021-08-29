İkinci doz aşısını yaptırmayan Irak'a gidecek şoför ve yolculardan PCR testi istenecek
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İkinci doz aşısını yaptırmayan Irak'a gidecek şoför ve yolculardan PCR testi istenecek

İkinci doz aşısını yaptırmayan Irak'a gidecek şoför ve yolculardan PCR testi istenecek
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak Valiliği, Irak'a giriş yapacak 2. doz aşısını yaptırmayan araç şoförleri ve yolculardan PCR testi sonucu isteneceğini bildirdi.

Şırnak Valiliği, Irak'a giriş yapacak 2. doz aşısını yaptırmayan araç şoförleri ve yolculardan PCR testi sonucu isteneceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik himayesinde, Silopi Kaymakamlığı ve Habur Mülki İdare Amirliği, Erbil Türkiye Başkonsolosluğu ve İbrahim Halil Gümrük Kapısı Mülki İdare Amirliği ile sürdürülen çalışmalar sonucunda, dünyada geçerli olan aşı tiplerinden iki doz aşısını tamamlayan şoför ve yolculardan Kovid-19 testi alma zorunluluğunun kaldırıldığı ve 2 doz aşısını yaptıranların geçişine müsaade edileceği belirtildi.

Açıklamada, "İki doz aşısını yaptırmayan ve Irak'a giriş yapacak araç şoförleri ile yolculardan ise 48 saat öncesinden PCR test sonucu istenecek, test sonucunu ibraz etmeyenler zorunlu olarak Kovid-19 testine tabi tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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İkinci doz aşısını yaptırmayan Irak'a gidecek şoför ve yolculardan PCR testi istenecek - Haberler
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