İkinci doz aşılar ne zaman yapılacak? 2. doz aşılar ne zaman gelecek, ne zaman yapılır?

Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısının akabinde 2. doz aşılar ne zaman yapılacak tarihi belli oldu. Peki, ikinci doz aşılar geldi mi, ne zaman yapılır? Aşıda öncelik kimlere ait olacak? Yeni doz aşılar ne zaman, nerede yapılacak?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca, "Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir" dedi. Ek olarak 2. doz aşıların ne zaman yapılacağı da belli oldu.

İKİNCİ DOZ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

28 gün önce sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı programımızda bugün itibarıyla 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımız ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Amacımız hedef nüfusumuzun en az %60'ının aşılanmasını sağlamaktır.

Elbette çok yakın bir gelecekte hem aşının üretimi hem de temini bu oranı hedeflediğimiz seviyeye ulaştıracaktır. Aşı tedarikinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır. Buna ürettiği aşılar kullanıma giren ülkeler de dahil. Her konuda eleştirildik, yaptıklarımız eksik ya da fazla bulundu, her bir eleştiri yönetimi daha iyi nasıl yapabiliriz fikriyle sahiplendik ve birlikte daha iyisi başarmak için kullandık.

YARINDAN İTİBAREN 70 YAŞ VE ÜZERİ AŞILANACAK

Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum.

Farklı ülkelerin ürettiği Kovid-19 aşıları arasında biz tercihimizi inaktif aşıdan yana kullandık. Bunun düşük riskli ve daha etkili olduğunu açıklamıştım. Bu tercihimiz birçok kesimden eleştiri almıştı ancak süreç bir kere daha haklı olduğumuzu gösterdi. Şu anda birçok ülke inaktif aşıya yönelmiş durumda. Aşı koronavirüs mücadelesinde en etkili çıkış yolu olarak görünüyor.

Ancak DSÖ Genel Direktörü toplam nüfusu 2.5 milyara ulaşan yaklaşık 130 ülkenin aşıyı temin edemediğini duyurdu. Ülkemiz ise yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyondan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı.