İkinci doz aşı çağrısı yapan yoğun bakım hastası hayatını kaybetti
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İkinci doz aşı çağrısı yapan yoğun bakım hastası hayatını kaybetti

İkinci doz aşı çağrısı yapan yoğun bakım hastası hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

ANKARA'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede DHA'ya açıklama yaparak, "Birinci aşımı oldum, İkinciyi de olmayı istiyordum ama olmadım. Tek doz aşı yetmez. İkinci doz aşınızı olun ve buralara düşmeyin" diyerek vatandaşları uyaran Ali Aydoğdu (80) hayatını kaybetti.

ANKARA'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede DHA'ya açıklama yaparak, "Birinci aşımı oldum, İkinciyi de olmayı istiyordum ama olmadım. Tek doz aşı yetmez. İkinci doz aşınızı olun ve buralara düşmeyin" diyerek vatandaşları uyaran Ali Aydoğdu (80) hayatını kaybetti.

Başkent'te 2 çocuk babası emekli Ali Aydoğdu, ramazan ayında ilk doz koronavirüs aşısını oldu. Ancak Aydoğdu, ikinci doz aşıyı zamanı geldiği halde yaptırmadı. Koronavirüse yakalanan Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Aydoğdu, 25 Ağustos'ta, serviste tedavisi sürerken vatandaşları uyardı. DHA'ya konuşan Aydoğdu, "Birinci aşımı oldum, İkinciyi de olmayı istiyordum ama olmadım. O sırada da virüse yakalandım. Vatandaşlarımız aşı zamanları geldiyse aşılarını olsunlar. Buraya yatmadan ikinci aşımı olmayı çok isterdim. İkinci aşısını olmayan vatandaşlarımız hastaneye gelip mutlaka aşılarını olsunlar. Tek doz aşı yetmez. İkinci doz aşınızı olun ve buralara düşmeyin. İkinci aşınızı olursanız hastanelere gelmezsiniz. Herkes aşısını olsun. Tek doz aşısını olanlar mutlaka ikinci doz aşısını da olsun. Olmazlık yapmasınlar; hastanelere düşmemek için" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından Ali Aydoğdu'nun açıklamasını paylaşarak, aşı çağrısında bulunmuştu.KURTARILAMADI

Ali Aydoğdu, bu açıklamasından 6 gün sonra dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Aydoğdu'nun cenazesi dün toprağa verildi.


İkinci doz aşı çağrısı yapan yoğun bakım hastası hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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