İkinci defa çakarla yakalandı
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İkinci defa çakarla yakalandı

İkinci defa çakarla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan, polis çakarı bulunan otomobil kilometrelerce kaçtı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan, polis çakarı bulunan otomobil kilometrelerce kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan çakarlı otomobilin sürücüsünün daha önce de ceza aldığı öğrenildi.

Olay, Bayraklıdede Mahallesi Kuştur polis noktasında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AK 911 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet O.D., polis noktasında uygulama yapan polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Otomobil yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonucu Candan Tarhan Bulvarı üzerinde ekiplerin yolu kesmesi sonucu kıskıvrak yakalandı. Araçtan indirilen sürücüye polis çakarın neden takılı olduğunu sorduğunda sürücü cevap vermedi. Polisin dur ihtarına uymama, polis çakarı takma ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle sürücüye toplamda 5 bin 103 TL idari para cezası kesildi. Mehmet O.D.'nin 2018 yılında da izinsiz çakar takmaktan ceza aldığı öğrenildi. - AYDIN

İkinci defa çakarla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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