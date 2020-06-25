İkinci dalga nedir? İkinci dalga yaşanıyor mu? Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor? 2020 Mart ayından bu yana pandemi sürecini yaşayan Türkiye, vaka sayılarında düşüş ivmesi yakalamıştı ancak son dönemde yeniden hız kazanan vaka sayıları ile "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor" sorusu akıllara geldi. Peki, İkinci dalga yaşanıyor mu? İkinci dalga nedir Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?

Pandemi süreci hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor" konusuna açıklık getirdi. Koca, sayısal veriler ışığında açıklamalar yaparken İkinci dalga nedir? İkinci dalga yaşanıyor mu? Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor gibi konular da netlik kazandı.

İKİNCİ DALGA NEDİR?

Pandemiler, insanların büyük bir kısmının bağışıklığının olmadığı yeni patojen, yani hastalık mikroplarından kaynaklanır. İnsanların bu virüslere bağışıklığının olmaması küresel çapta salgınların olmasına yol açar.

Pandemi, dünya genelinde çok sık rastlanan bir durum değil. Bu tarz hastalıklar arasında grip, pandemi etkisi yaratma açısından diğer hastalıklardan farklı bir yerde duruyor. Yeni bir grip mikrobu ortaya çıktığında dünya genelinde çok sayıda insanı etkiler ve daha sonra etkilenen kişi sayısı hızla geriler.

Birkaç ay sonra ise tekrar ortaya çıkar ve yine çok sayıda insanı etkilemeye başlar. Bu durum, dünya nüfusunun büyük bir bölümü bu virüse karşı bağışıklık kazanana kadar devam eder.

Uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarıyla virüsün yayılımının kontrol altına alınmasına yardımcı olsa da, kısıtlamaların kaldırılması hastalığı geçirmemiş olan birçok kişiyi virüsün bulaşması riskiyle karşı karşıya bırakıyor ve ikinci bir dalganın ortaya çıkması riskini doğuruyor.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ DALGA MI YAŞANIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Türkiye'deki salgınla ilgili son durumu paylaştı. Koca, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan olan "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna da yanıt verdi.

Koca, ikinci dalga ile ilgili açıklamasında, "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Şu an yaşadığımız birinci dalganın etkilerini görmüş oluyoruz. Dünyada halen birinci dalganın etkisi devam ediyor. Yer yer dalgalanmaların olduğunu görmüş oluyoruz. Bu dönemde bazı bölgelerimizde vaka sayılarının daha arttığını görüyoruz. Öncesine göre de 1 ay öncesine göre vaka sayılarımızın artışına rağmen yoğun bakıma giren hasta sayımız, entübe edilen ve vefat eden hasta sayımızın azaldığını görüyoruz. Eskiye göre virüsün etkisinin düştüğü anlamında değil, tedaviyle erken dönem yaklaşımla burada sonucu daha pozitif aldığımızı net söyleyebiliriz. Şu dönemde birinci dalganın devamını olan dalgalanmaları yaşadığımızı yeni bir ikinci dalga şeklinde olmadığını vaka sayıların yer yer öngördüğümüzden daha fazla olduğunu görüyoruz, ama eskiye göre hastane yükümüzün daha az olduğunu, entübe eden hastamızın vefat etme oranlarının giderek düştüğünü görüyoruz." dedi.